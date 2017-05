Francuski trener dla Sport.pl: Transfer Glika to najważniejszy zakup Monaco od lat! Dzięki Polakowi klub może wygrać Ligę Mistrzów

Sebastian Staszewski: Jest pan zaskoczony formą AS Monaco?

W czym tkwi fenomen klubu z Księstwa?

Wierzy pan, że w tym sezonie ASM może wygrać Ligę Mistrzów?

Liderem defensywy Monaco jest Kamil Glik. Jaką ma we Francji renomę?

Dlaczego?

Na przeciwnym biegunie jest Grzegorz Krychowiak. Jego przygoda z PSG dobiega końca?

Okazał się zbyt słaby piłkarsko? Bo wydawało się, że Krychowiak ma niemal wszystko, aby w Paryżu zaistnieć. Polak zagrał świetne Euro 2016, do PSG dołączył Unai Emery, Grzesiek znał język francuski i Francję w której się wychował.

Krychowiak powinien wyjechać do Premier League, tak jak Kamil Grosicki?

Tak, bardzo. Jak każdy zresztą.- Trener Leonardo Jardim dostał czas i zaufanie. Przez trzy lata zbudował wspaniałą piłkarską maszynę - i to w dodatku opartą na młodych, utalentowanych chłopakach. Ten zespół ciągną dzieciaki, Kylian Mbappe, Bernardo Silva czy Thomas Lemar. Od Jardima dostali duży kredyt zaufania, który spłacili. Dojrzeli razem z trenerem i jego taktyką. Piłkarze Monaco bardzo szybko przesuwają się z obrony do ataku, istnieje idealne połączenie pomiędzy defensywą a ofensywą. Naprawdę miło jest oglądać monakijczyków w takiej formie. Ten zespół w ciągu trzech lat rozwinął się niesamowicie.- A czemu nie? Na pewno nie są faworytem - ani Ligue1, ani w półfinale Champions League. Ale pokazali już, że notowania bukmacherów nie są im straszne. Boję się tylko, że zabraknie im sił. W tym sezonie zagrali już blisko 60 meczów. Dla tych młodych chłopaków to śmiertelna dawka. Ale jeśli będą mieć moc, mogą pokonać każdego.- Znakomitą. Kamila lubią koledzy z zespołu, kibice, nawet dziennikarze. Moim zdaniem to najważniejszy transfer tego klubu od lat.- Uporządkował obronę, stał się jej szefem. Odmienił grę Monaco w defensywie. W tej chwili to jeden z najlepszych środkowych obrońców w całej Francji. Lider, wspaniały charakter. No i ma wielki atut: robi różnicę przy stałych fragmentach gry . Pamiętam go sprzed kilku lat. Moje Rennes grało mecz towarzyski z Torino. Glik biegał wtedy jako... defensywny pomocnik. I zagrał świetnie. Po meczu pytałem Kamila Grosickiego, kto to jest. "Świetny piłkarz. I do tego Polak" - odpowiedział ze śmiechem.- Znam tego chłopaka od lat, obserwowałem go gdy grał w Girondins Bordeaux i Nantes. Wierzyłem w niego. Ale rywalizacja w Paryżu jest zbyt duża. Nie miał szans z Blaisem Matuidim, Marco Verrattim, Adrienem Rabiotem i Thiago Mottą.- Nie doszukiwałbym się drugiego dna, problemów z kolegami itd. Po prostu przegrał rywalizację. Poszedł do klubu w którym jest wielu wspaniałych zawodników. I nie dał rady. Oni mogli grać razem, a on nie pasował do tego grona.- Nie jestem jego menadżerem, ale na pewno musi zrobić jakiś krok. W Stade Reims czy Sevilli grał w każdym meczu i grał dobrze. Nie jest jeszcze leciwym zawodnikiem, wiec szybko powinien wyjechać z Paryża. Krychowiak to lider reprezentacji Polski, więc tym bardziej musi dbać o to, aby na boisku pojawiać się regularnie.