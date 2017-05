Liga Mistrzów. Gol Realu ze spalonego? Cristiano Ronaldo do sędziego: Nie widziałeś?! Przecież nie przeszkadzałem bramkarzowi!

24' Con gol de Cristiano el Real se mantiene arriba por la minima en el derbi espanol#RealMadrid 1-0 #Atlético pic.twitter.com/Qb5fEVTr9O — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) 2 maja 2017

Real rozbił Atletico w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów. Doskonały mecz rozegrał Cristiano Ronaldo . Portugalczyk ustrzelił hat-tricka, ale choć wszyscy się nim zachwycają, to niektóre hiszpańskie portale zwracają uwagę, że pierwszą bramkę gwiazdor Realu zdobył z pozycji spalonej.Co więcej, zwrócił na to uwagę też sam Ronaldo, który w przerwie meczu zaczepił sędziego. - Na początku akcji byłeś na spalonym - powiedział w pewnym momencie Atkinson do Ronaldo. - Na spalonym?! Nie widziałeś?! Przecież nie przeszkadzałem bramkarzowi - zapierał się gwiazdor Realu. A całą sytuację w tunelu przed drugą połową wychwyciła telewizja.Dla niektórych takie zachowanie Ronaldo nie powinno mieć miejsca. To nic innego, jak tylko niepotrzebne wywieranie presji na arbitrze i próba oczyszczenia go z winy przed drugą połową. Hiszpańskie portale przypominają również, że to nie pierwszy raz, kiedy sędziowie są pod presją na Santiago Bernabeu. Że podobnie było w ćwierćfinale z Bayernem Monachium , kiedy w dogrywce uznali oni gola Ronaldo, którego strzelił ze spalonego.