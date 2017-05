Siatkówka. Spore wyzwanie przed Maciejem Olenderkiem - w Lotosie Treflu zastąpi Piotra Gacka

- Cieszymy się, że udało nam się pozyskać utalentowanego gracza, aspirującego do grona czołowych polskich libero. Maciek wciąż jest młodym zawodnikiem, który może i chce rozwijać się jako siatkarz, a przy tym ma już kilka lat doświadczenia w PlusLidze. Jestem przekonany, że w najbliższym sezonie potwierdzi swój potencjał i dobrze wpasuje się w nasz styl gry , a nasz zespół dzięki niemu będzie gotów do walki o wyższe cele - powiedział trener Trefla, Andrea Anastasi.- W Gdańsku szykuje się ciekawy skład, który w przyszłym sezonie będzie mógł walczyć o wysokie cele. Cieszę się, że mogę być częścią tego projektu. Oczywiście duży wpływ na przenosiny nad morze miała też dla mnie osoba Andrei Anastasiego. To szkoleniowiec o ogólnoświatowej renomie i. mam nadzieję, że zrobi ze mnie siatkarza - dodał Olenderek.Maciej Olenderek od początku kariery związany był z warszawską siatkówką. Zaczynał w klubie KS Metro Warszawa, by następnie występować w Legii. Po nauce w SMS-ie Spała, od 2011 roku grał w AZS-ie Politechnika Warszawska. Spędził tam sześć lat. W sezonie 2016/2017 był sklasyfikowany na 11. pozycji wśród libero PlusLigi i dwa razy zdobył nagrodę MVP meczu.25-letni zawodnik zdobył złoty oraz srebrny medal mistrzostw Polski młodzików (2006, 2007). W dorobku ma również brąz w występach plażowych oraz 2. miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.Kolejny rok pod okiem Andrei Anastasiego spędzi 20-letni Fabian Majcherski, który już od czterech lat związany jest z gdańskim zespołem. W poprzednim sezonie grał głównie jako zmiennik Piotra Gacka , występując w obronie.- Fabian już w poprzednim sezonie udowodnił, że może grać na wysokim poziomie i niejednokrotnie prezentował się z bardzo dobrej strony. Przed nim wciąż wiele pracy, ale ten gracz nigdy się nie oszczędza i z pełnym zaangażowaniem podchodzi zarówno do treningów, jak i meczów. Wierzę, że w kolejnych rozgrywkach może znacznie podnieść swoje umiejętności, stale poszerzając przy tym nasz wachlarz możliwości w defensywie - powiedział włoski trener Trefla.Po sezonie 2016/2017 Andrea Anastasi związał się z Lotosem Trefl na trzy kolejne lata. Zespół opuścił Dmytro Paszycki, który chciał spróbować swoich sił na pozycji innej, niż dotychczasowa (środkowy). Jego miejsce zajął Piotr Nowakowski, który rozstał się z Asseco Resovią Rzeszów . Na dłużej w klubie z Gdańska zostaną mistrz świata, MateuszMika, oraz jeden z najlepszych atakujących poprzedniego sezonu, Damian Schulz. Libero i wicemistrz świata z 2006 roku, Piotr Gacek, zakończył karierę.