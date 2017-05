Real - Atletico. Wymowny gest Cristiano Ronaldo do kibiców po trzeciej bramce

Ronaldo, choć jest najlepszym strzelcem w historii Realu Madryt (we wtorek zdobył bramkę numer 400 w barwach Królewskich), nieraz był już na Estadio Santiago Bernabeu wygwizdywany. Po tym, jak niemal w pojedynkę pokonał Bayern Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, w dwumeczu trafiając do siatki pięciokrotnie, wystosował przed kamerami apel do kibiców: - Proszę ich tylko o jedno: żeby na mnie nie gwizdali. Zawsze daję z siebie dla nich maksimum.We wtorkowy wieczór, gdy Real mierzył się z Atletico, fani stanęli na wysokości zadania. Przez cały mecz stadion żył i grał razem z piłkarzami. Nie było gwizdów, a gdy zespół miał problemy, trybuny jeszcze głośniej dopingowały podopiecznych Zinedine'a Zidane'a. Kiedy Ronaldo pokonał Jana Oblaka po raz trzeci, podbiegł do kibiców i pokazał, że docenia tę postawę.Rewanżowa potyczka Realu z Atletico 10 maja na Estadio Vicente Calderon.