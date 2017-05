Real - Atletico. Real rządzi w Madrycie! Wielki Cristiano Ronaldo!

W ostatnich trzech sezonach marzenia Atletico o triumfie w Lidze Mistrzów za każdym razem zabijał właśnie Real. Dwukrotnie w finale (w 2014 i 2016 roku) i raz w ćwierćfinale (2015). Przed wtorkowym meczem zawodnicy Rojiblancos zapowiadali, że poprzednie potyczki nie będą miały żadnego wpływu na wynik rywalizacji w tym sezonie. Demony przeszłości wróciły jednak na Estadio Santiago Bernabeu i nic nie wskazuje na to, by fatalna passa drużyny Diego Simeone miała się szybko skończyć.W pierwszych minutach Real grał nerwowo i miał problemy z wychodzeniem spod wysokiego pressingu Atletico. Gospodarze szybko zdołali jednak uspokoić grę i przejąć inicjatywę. Wynik już w 9. minucie po świetnym podaniu Casemiro otworzył strzałem głową Cristiano Ronaldo. Real przeważał i kontrolował środek pola, ale wielu klarownych sytuacji sobie nie stwarzał. Do przerwy rezultat nie uległ zmianie.Po zmianie stron spotkanie się wyrównało. Pierwszy kwadrans drugiej połowy był pełen walki, choć żadna ze stron nie potrafiła poważnie zagrozić bramce rywala. Koncert Realu rozpoczął się niecałe dwadzieścia minut przed końcem regulaminowego czasu gry . W 73. minucie prostym podbiciem uderzył Ronaldo, a wyciągnięty jak struna Jan Oblak nie zdołał sięgnąć piłki i Królewscy prowadzili już dwoma golami. Wprowadzony zaledwie kilka minut wcześniej Marco Asensio raz po raz rozrywał szyki obronne gości na lewym skrzydle. Kolejna bramka wisiała w powietrzu i padła w 86. minucie. Ponownie katem Atletico okazał się Ronaldo, który po kapitalnej dwójkowej akcji z Lucasem Vazquezem po raz trzeci zmusił Oblaka do kapitulacji.Real był drużyną o klasę lepszą, co dobrze obrazuje m.in. statystyka strzałów. Rojiblancos oddali zaledwie cztery uderzenia na bramkę Keylora Navasa i tylko jedno celne. Dla porównania Los Blancos w kierunku bramki Oblaka strzelali szesnaście razy, z czego osiem w jej światło.Królewscy przed rewanżem są w wyśmienitej sytuacji i ciężko sobie wyobrazić, by tak doświadczony zespół dał sobie wydrzeć awans z rąk. Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane 10 maja na Estadio Vicente Calderon.