Cristiano Ronaldo znów zachwyca! Te statystyki mówią wszystko

Cristiano Ronaldo - absolutny bohater meczu na Estadio Santiago Bernabeu. Portugalczyk strzelił trzy gole Atletico Madryt i sprawił, że Real Madryt jest o krok od wielkiego finału Ligi Mistrzów.Trzeci gol we wtorkowym meczu był dziesiątym trafieniem CR7 w tej edycji Ligi Mistrzów, w jedenastu meczach. To również 103. gol we wszystkich występach Ronaldo w Champions League. Dla porównania, Atletico Madryt strzeliło ich 100 w całej historii.Kolejna statystyka, która rzuca na kolana, to ósmy gol w trzecim kolejnym meczu Ligi Mistrzów. Cristiano Ronaldo to również pierwszy piłkarz, po Robercie Lewandowskim, który strzelił hattricka w półfinale najbardziej prestiżowych rozgrywek świata.