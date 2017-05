Obrońca Arki Gdynia wzruszony po zdobyciu Puchar Polski: Jeszcze nigdy w życiu nic nie wygrałem. Nawet w FIFĘ na Play Station

Piłkarze Arki Gdynia po raz drugi w swojej historii - po 38 latach przerwy - wywalczyli Puchar Polski. We wtorek w finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali po dogrywce Lecha Poznań 2:1.- Czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem. Czuję się naprawdę fantastycznie. Tym bardziej, że jeszcze nigdy w życiu nic nie wygrałem. Autentycznie - nawet w FIFĘ na Play Station. Ale konsolę mam dopiero od tygodnia, więc może jeszcze coś się uda - uśmiechał się Adam Marciniak.A po chwili, już ze łzami w oczach, dodawał: - To mój pierwszy sukces w życiu. Dla mnie, szarego ligowca, ten dzisiejszy triumf to naprawdę coś niesamowitego. Absolutny szczyt marzeń.Do 107. minuty i gola Rafała Siemaszki niewiele wskazywało jednak na to, że to Arka podniesie puchar. - Piłkarsko jesteśmy gorsi od Lecha, tu nie ma co się oszukiwać. Ale włożyliśmy w ten mecz całe serce i to było kluczowe, zaważyło - wskazywał Marciniak.- Nigdy nie zapomnę tej wspólnej radości z kibicami zaraz po golach. To najpiękniejsze chwile w moim piłkarskim życiu. Jest fantastycznie - dodawał wyraźnie wzruszony obrońca Arki.