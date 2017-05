Robert Kubica sprawdził auto Formuły E

Nie ujawniono, z którym z zespołów Kubica testował samochód. Smith pisze tylko, że pokonał po torze Donington Park wiele okrążeń. O wrażeniach Kubicy z jazdy nowym dla siebie autem nic nie wspomina.Był to drugi raz w ostatnich tygodniach, kiedy Polak prowadził auto jednomiejscowe. W kwietniu na torze Franciacorta przejechał się autem klasy GP3. Teraz spróbował, z czym się je Formułę E, bo samochodem o napędzie elektrycznym jeszcze nigdy się nie ścigał.Biorąc pod uwagę ograniczenia Kubicy w związku z nie w pełni sprawną prawą ręką, jazda w Formule E może sprawiać pewne niedogodności, ale nie aż tak duże jak np. samochody Formuły 1, które mają znacznie węższe kokpity. Z drugiej strony wszystkie tory, to obiekty uliczne, co może być pewną trudnością dl Polaka.Kubica nie ma stałego zajęcia po tym, jak zrezygnował ze startów w barwach zespołu ByKolles w mistrzostwach świata w wyścigach długodystansowych (WEC). O swoich dalszych planach nie informował.Formuła E to prężnie rozwijająca się dziedzina motorsportu pod patronatem Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA). Obecnie trwa trzeci sezon cyklu, w którym kierowcy ścigają się samochodami napędzanymi na prąd. Podwozia oraz baterie wszyscy mają identyczne. Silniki, skrzynie biegów i system chłodzenia każdy zespół może skonstruować wedle własnych potrzeb. W stawce jest wielu kierowców znanych m.in. z Formuły 1. Mistrzem pierwszego sezonu został Nelson Piquet Jr., w kolejnym roku triumfował tam Sebastien Buemi. Obecnie trwa trzeci sezon Formuły E.Wiele zespołów Formuły E już wcześniej chciało zaprosić Kubicę na testy. Jak twierdzi motorsport.com bardzo blisko było w 2015 roku, ale ostatecznie nic takiego nie doszło do skutku.Obecnie składy zespołów są pełne, ale DS Virgin Racing (zespół związany z koncernem PSA, producentem Citroena i Peugeota) i Renault e.Dams będą potrzebować kierowcy na rundę w Nowym Jorku w lipcu, bo ich kierowcy - Sam Bird, Jose Maria Lopez oraz Sebastien Buemi - będą wtedy ścigać się w WEC w 6-godzinnym wyścigu na Nurburgringu. W tej chwili jest jeszcze za wcześnie by spekulować, czy któryś z zespołów zaproponuje Kubicy starty.Wedle wiadomości motorsport.com bardziej prawdopodobna jest oferta ze strony DS Virgin Racing, bo zespół będzie miał dwa wakaty, a poza tym, jak przypomina autor, Polak już ścigał się autem koncernu PSA - w 2013 roku za kierownicą Citroena DS3 R5 wywalczył mistrzostwo świata WRC -2. Z drugiej strony, marka Renault też jest Polakowi bliska. To od niej zaczęła się kariera Kubicy w F1, to w barwach tego zespołu jeździł w swoim ostatnim sezonie, wreszcie w zeszłym roku pojechał jeden wyścig w cyklu Renault Sport Trophy