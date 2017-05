Rajdowe ME. Kajetanowicz jedzie po pierwsze zwycięstwo w sezonie

- Na Rajdzie Wysp Kanaryjskich liczą się nie tylko świetne wyczucie, optymalny tor jazdy i perfekcyjny opis trasy, ale także duża ilość różnych detali. Postaramy się o nich nie zapomnieć, jednocześnie ciesząc się każdym z ogromnej ilości zakrętów. Dają one wielkie przeciążenia, niespotykane na żadnej innej rundzie cyklu. Przede mną kolejny, fenomenalny trening charakteru, test sumienności i pracy w zespole, a także czas podejmowania błyskawicznych decyzji - mówi przed startem Kajetanowicz.Odpowiednie podejmowanie decyzji okazało się kluczowe przed rokiem. Kajetanowicz przegrał wtedy z Aleksiejem Łukjaniukiem, bo źle dobrał ciśnienie opon, gumy uległy szybkiej degradacji na porannej pętli drugiego etapu. Z ponad 20 sekund przewagi przed sobotnim etapem zrobiło się ponad 30 sekund straty.Sezon dla Kajetanowicza zaczął się pechowo. W Rajdzie Azorów obrońca tytułu wypadł pierwszego dnia i nie liczył się w walce o zwycięstwo. Drugiego dnia wrócił, bo zniszczenia auta okazały się do naprawienia, uciułał sześć bonusowych punktów i w klasyfikacji cyklu zajmuje dziewiąte miejsce. Prowadzi zwycięzca pierwszej rundy Portugalczyk Bruno Magalhaes.Kolejna impreza cyklu też będzie ciężką przeprawą. Lista zgłoszeń do Rajdu Wysp Kanaryjskich powinna zachwycić nawet najbardziej wymagającego kibica. Kajetanowicz, czterokrotny Mistrz Polski, zmierzy się z trzema innymi triumfatorami zmagań na rodzimych odcinkach specjalnych: Łukaszem Habajem, Bryanem Bouffierem (obaj Ford Fiesta R5) oraz Grzegorzem Grzybem (Skoda Fabia R5). Na Wyspach Kanaryjskich pojadą też Tomasz Kasperczyk , Jarosław Kołtun (obaj Ford Fiesta R5), a także Aleksander Zawada (Opel Adam R2)Prócz wspomnianych Mistrzów Polski do walki z Kajetanem Kajetanowiczem staną jego główni konkurenci, wśród których są Aleksiej Łukjaniuk (Ford Fiesta R5, Rosja), Nikołaj Griazin (Skoda Fabia R5, Łotwa), zwycięzca pierwszej rundy Bruno Magalhaes (Skoda Fabia R5, Portugalia), czy dwukrotny triumfator zawodów na Wyspach Kanaryjskich, Luis Monzon Artiles (Ford Fiesta R5, Hiszpania). Na liście zgłoszeń jest 127 zgłoszeń, z czego aż 27 to aut najwyższej klasy R5.Impreza zacznie się w czwartek od odcinka kwalifikacyjnego i wyboru kolejności przejazdów. Ściganie zacznie się w piątek, meta rajdu w sobotę. Do przejechania jest 207 km odcinków specjalnych.