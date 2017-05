Dwa samoloty i trzy mosty. Piloci akrobacyjni uświetnili Dzień Flagi w Warszawie

To unikalne wydarzenie, które odbyło się po raz pierwszy historii miasta, obejrzeć można w specjalnych materiałach video na www.redbull.pl/dzienflagi Łukasz Czepiela, jedyny Polak rywalizujący w prestiżowej serii Red Bull Air Race, wspólnie z czeskim pilotem Martinem Šonką (aktualnym liderem klasyfikacji generalnej Red Bull Air Race 2017, Wicemistrzem Świata i Mistrzem Europy w akrobacjach lotniczych) podjęli wyjątkowo widowiskowe wyzwanie, by dodać skrzydlatego akcentu narodowemu Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. O 5:40 rano w Warszawie piloci przelecieli pod Mostem Poniatowskiego, kolejowym mostem średnicowym i Świętokrzyskim, znajdując się około 3 metry nad poziomem wody. Zanim jednak obniżyli swój lot na tę ekstremalnie niską wysokość, uruchomili tzw. smugacze, które pozwoliły pozostawić biało-czerwoną dymną flagę wzdłuż koryta rzeki. Na koniec, po minięciu Mostu Świętokrzyskiego, piloci odlecieli w górę wykonując pół pętli i pół beczki.- Pomysł przelotu pod mostami pojawił się w mojej głowie jakieś 4 lata temu. Przy wsparciu partnerów stałem się szczęśliwym posiadaczem samolotu Zivko Edge 540T, dlatego mogłem to lotnicze marzenie spełnić wykorzystując też szczególną okazję, jaką jest narodowy Dzień Flagi . Jestem dumny, że mogło to nastąpić w tak prestiżowym miejscu jak samo centrum Warszawy - powiedział po przelocie Łukasz Czepiela.Przelot przygotowywany był przez pilotów oraz zespół ekspertów przez wiele miesięcy. Symulacje, analizy balistyczne, szczegółowe pomiary m.in. poziomu wody, a finalnie treningowy przelot na lotnisku Częstochowa Rudniki potwierdziły, że wykonanie tego przelotu jest w pełni bezpieczne. Choć Martin Šonka, doświadczony były pilot wojskowy, miał już okazję wykonywać podobne manewry, tak dla Łukasza Czepieli był to pierwszy przelot pod mostami.- W marcu przeprowadziliśmy z Martinem próby latając pod przeszkodami symulującymi mosty pod nadzorem urzędników i muszę przyznać, że prawdziwe mosty są zdecydowanie łatwiejsze - zażartował Czepiela.Uroczysty przelot z okazji Dnia Flagi był pierwszą publiczną prezentacją samolotu Zivko Edge 540T, najmocniejszej maszyny tego typu w Polsce o mocy 345 koni mechanicznych. Kolejną okazją do zobaczenia "Edwarda", - bo takie imię nadał mu pilot - w akcji, będzie Światowy Bieg Wings for Life w Poznaniu (7 maja).