Siatkówka. Michał Filip po trzech latach zmieni klub. ONICO Warszawa znalazła zastępstwo?

- Dziękujemy Michałowi za godne reprezentowanie naszych barw i życzymy powodzenia w nowym miejscu - powiedziała Jolanta Dolecka, prezes ONICO Warszawa . - Michał to bardzo dobry zawodnik, prezentujący odważną i widowiskową siatkówkę. Uznaliśmy jednak, że po trzech sezonach nadszedł czas na zmiany - dodała. - Dziękuję władzom klubu za szansę, jaką otrzymałem na początku mojej przygody z PlusLigą - skomentował sam zainteresowany. - Dziękuję kolegom z zespołu i członkom sztabu szkoleniowego za dobrą i owocną współpracę. I co najważniejsze: dziękuję kibicom za doping i wsparcie. Do zobaczenia w nowym sezonie, ale już w innych barwach - dodał Filip. W warszawskiej drużynie atakujący przez trzy sezony rozegrał 94 mecze (329 setów). Zdobył dla niej 1366 punktów - 1109 atakiem (skuteczność: 47 procent), 84 zagrywką i 173 blokiem.Nie wiadomo, gdzie przeniesie się młody zawodnik, jednak można przypuszczać, że po tak dobrym minionym sezonie nie będzie miał problemów ze znalezieniem nowego pracodawcy. Spekuluje się, że może dołączyć do drużyny z Olsztyna lub nowo tworzonego przez Jakuba Bednaruka zespołu z Bydgoszczy . Ponoć na miejsce Filipa został zakontraktowany Nikola Gjorgiew, który ostatni sezon spędził w japońskim Toray Arrows.Drużyna z Warszawy się zmienia. Po związaniu się ze Stephanem Antigą władze klubu przedłużyły kontrakty z Andrzejem Wroną i Jakubem Kowalczykiem. Podpisały również umowy z Damianem Wojtaszkiem (wcześniej grał w Asseco Resovii Rzeszów ) oraz Wojciechem Włodarczykiem (sezon 2016/2017 spędził w Indykpolu AZS-ie Olsztyn).