Ekstraklasa. Niesamowite emocje w końcówce, Zagłębie zremisowało z Cracovią

Była 90 . minuta spotkania, kiedy Nespor pięknym uderzeniem z linii pola karnego, pokonał Grzegorza Sandomierskiego i zdobył kontaktową bramkę dla Zagłębia. Było 1:2, a do końca meczu pozostawały cztery doliczone minuty. Wydawało się, że Cracovia wypracowanego przed przerwą prowadzenia wypuścić nie może. Mimo, że goście mieli jeszcze rzut wolny na środku boiska, to jednak z Lubina trzech punktów nie wywieźli.W trzeciej doliczonej minucie Zagłębie miało rzut rożny. Po dośrodkowaniu Filipa Starzyńskiego doszło do ogromnego zamieszania w polu karnym "Pasów", gdzie najsprytniej i najprzytomniej zachował się Guldan, który uderzeniem z bliska dał "Miedziowym" gola i jeden punkt.Cracovia zremisowała, chociaż niemal do samego końca prowadziła i zdawała się kontrolować spotkanie. Pierwszą bramkę dla krakowian w 32. minucie zdobył Szczepaniak, który wykorzystał fatalny błąd Zbigniewa Małkowskiego. Minęło raptem siedem minut, kiedy prostopadłe podanie Damiana Dąbrowskiego w sytuacji sam na sam z bramkarzem Zagłębia wykorzystał jego wychowanek - Krzysztof Piątek.Po 31 kolejkach ekstraklasy Zagłębie z dorobkiem 21 punktów zajmuje 10. miejsce w tabeli. Cracovia jest 14. z 17 "oczkami" na koncie. W następnej kolejce drużyna Piotra Stokowca zmierzy się z Ruchem Chorzów na wyjeździe (piątek, godz. 18), a Cracovia przed własną publicznością podejmie Arkę Gdynia (poniedziałek, godz. 18).