Tomasz Gollob wróci do sportu? "Jeszcze zobaczymy go na maszynie"

- Wiem, jaką siłą motoryczną ma Tomek. Taką u człowieka można spotkać rzadko. On nie pozwoli sobie na to, żeby być niesprawnym - powiedział Komarnicki w rozmowie z TVN24 Tomasz Gollob przebywa w bydgoskim szpitalu po tym, jak spadł z motocykla na zawodach motocroossowych. Najbardziej utytułowany polski żużlowiec przeszedł operację neurochirurgiczną.- Jeszcze zobaczymy go na maszynie. Nie mówię tego, dlatego że jestem niepoprawnym optymistą. Ja to czuję - dodał honorowy prezes Stali Gorzów. Klubu, którego Gollob był kapitanem przez pięć lat.Były mistrz świata, po wypadku, nie odzyskał czucia w nogach, a rokowania lekarzy nie są najlepsze. Sportowiec rozpoczął pracę z psychologiem.- Zleciliśmy rozpoczęcie opieki psychologicznej. Myślę, że nie skończy się na jednorazowej sesji. Praca z psychologiem będzie kontynuowana. Sportowiec jest po bardzo ciężkim urazie, więc jest to bardzo wskazane - analizował Robert Włodarski, ordynator oddziału klinicznego anestezjologii i intensywnej terapii Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy