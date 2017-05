Grzegorz Krychowiak zaczyna negocjacje z Interem Mediolan! Agent potwierdza

Miała być piękna przygoda w wielkim klubie, ale nie wyszło. Grzegorz Krychowiak nie przebił się do pierwszego składu Paris Saint-Germain, a trener Unai Emery postanowił umieścić reprezentanta Polski na liście transferowej.Słaby sezon nie wpłynął jednak na zainteresowanie wielkich europejskich klubów. AS Roma, Inter Mediolan, Sevilla. - te kluby są zainteresowane kupnem 27-letniego pomocnika. Na ten moment największą determinację wykazuje Inter, który przygotowuje się do pierwszych rozmów z przedstawicielami Polaka. - W tym tygodniu powinniśmy zasiąść do rozmów - przyznał agent Krychowiaka na łamach "La Gazzetta dello Sport".Inter, w lecie, czeka przebudowa składu. Z klubu mają odejść Marcelo Brozović i Ever Banega, a Grzegorz Krychowiak miałby wzmocnić środek pola po ich odejściu.Grzegorz Krychowiak przeszedł z Sevilli do Paris Saint-Germain 3 lipca 2016 roku. Francuski klub zapłacił za Polaka 33,6 mln euro.