Piłkarze w Wenezueli zachowali minutę ciszy wbrew ligowemu zakazowi

Momento del pitazo en el que los jugadores del Lara y Anzoátegui no se movieron en solidaridad con los hechos que ocurren en el pais ???????????? pic.twitter.com/UAo2mvzCaE — Alexandra C Alliegro (@AlliegroAle) May 1, 2017

El minuto de silencio antes del inicio del compromiso se realizó por decisión de los jugadores de ambos equipos. ???? — Deportivo Anzoátegui (@Dvo_Anzoategui) April 30, 2017

Piłkarze w ciszy czekali na rozpoczęcie meczu. Gdy arbiter zagwizdał, piłka została wprowadzona do gry , ale żaden z graczy się nie ruszył, dalej stali w milczeniu. W ten sposób oddali hołd ofiarom protestów przeciwko rządzącemu od 2014 roku prezydentowi Nicolasowi Maduro, w których zginęło już blisko 30 osób, a setki zostały rannych.Wideo z początkiem spotkania obiegło cały świat. Gracze chwaleni są za postawę solidarności z ofiarami i wsparcie protestujących. Jak zaznaczono na Twitterze Deportivo Anzoategui to sami piłkarze wyszli z taką inicjatywą i była to decyzja zawodników obu drużyn.