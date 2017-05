Transfery. Chelsea przekona Belottiego Ligą Mistrzów?

23-letni Belotti strzelił do tej pory 25 goli w Serie A. Tyle samo trafień co piłkarz Torino ma Edin Dżeko z AS Roma. Belottim interesują się najbogatsze kluby Premier League - Chelsea i Manchester United, których nie odstrasza wpisana w kontrakt klauzula odstępnego. Za wcześniejsze rozwiązanie kontraktu z piłkarzem Torino życzy sobie 100 mln euro.- Nie przestałem myśleć o tej kwocie odstępnego. Zawsze chciałem udowodnić swoją wartość na boisku i to te osiągnięcia wyznaczą moją prawdziwą wartość. Tak wysokie kwoty są ostatnio na porządku dziennym, ale taki jest teraz rynek To już nikogo nie dziwi - powiedział Belotti.W ostatniej rozmowie ze Sky Italia piłkarz dał sugestię, któremu klubowi może być go nieco łatwiej ściągnąć. - Mistrzostwo świata to moje marzenie, ale tak samo chciałbym zagrać w Lidze Mistrzów - stwierdził.Chelsea to w tej chwili lider Premier League z czteropunktową przewagą nad drugim Tottenhamem. Na cztery kolejki przed końcem londyńczycy mają już pewny udział w Lidze Mistrzów. Manchester United o grę w tych rozgrywkach musi się jeszcze bić. Miejsce w LM uzyska albo wygrywając Ligę Europy albo poprzez miejsce w pierwszej czwórce Premier League. W tej chwili "Czerwone Diabły" są na piątym miejscu, z punktem straty do Manchesteru City i Liverpoolu.