Liga Mistrzów FIBA nie dla Damiana Kuliga

Kulig trafił cztery z sześciu rzutów za dwa punkty, jedną z dwóch "trójek" oraz dwa z czterech rzutów wolnych. Miał też dwie zbiórki i dwa przechwyty. Więcej punktów w drużynie z Turcji zdobył tylko Jordan Theodore - 17.Iberostar do zwycięstwa poprowadzili Litwin Marius Grigonis, który zdobył 18 punktów i został wybrany MVP finału, oraz Amerykanin Davin White, który w końcówce trafiał ważne rzuty.Zespół Kuliga awansował do finału po zwycięstwie z AS Monaco, Iberostar pokonał Umanę Reyer Wenecja Był to pierwszy sezon Ligi Mistrzów FIBA. W fazie grupowej rywalizowały dwie polskie drużyny - Stelmet Zielona Góra i Rosa Radom , ale nie awansowały do dalszych gier.