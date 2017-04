Serie A. Napoli pokonało Inter i jest blisko Romy, grali Polacy

Jedyną bramkę tuż przed przerwą zdobył Hiszpan Jose Maria Callejon. Zieliński na boisku przebywał do 63. minuty, kiedy zmienił go Chorwat Marko Rog. Milik natomiast wszedł w 81., za Belga Driesa Mertensa.Roma w derbach Rzymu uległa Lazio 1:3. Szczęsnego dwukrotnie pokonał Senegalczyk Keita Balde, a raz Serb Dusan Basta . Stracone gole nie obciążają rachunku polskiego bramkarza, który kilka razy popisał się udanymi interwencjami.Honorową bramkę dla Romy zdobył z kontrowersyjnego rzutu karnego Daniele De Rossi. Powtórki telewizyjne pokazały, że padający w polu karnym jak rażony Belg Kevin Strootman nie został dotknięty przez żadnego piłkarza Lazio.Wszystko wskazuje jednak na to, że Napoli i Romie, tak jak w poprzednim sezonie, pozostaje walka już tylko o wicemistrzostwo. Po kolejny tytuł pewnie zmierza bowiem Juventus Turyn. "Stara Dama" w piątek w Bergamo zremisowała 2:2 z Atalantą i nad stołecznym klubem ma dziewięć punktów przewagi. Do zakończenia sezonu pozostały cztery kolejki.Do skandalu doszło w meczu Cagliari - Pescara (1:0). Grający w drużynie gości Ghańczyk Sulley Muntari w 86. minucie podszedł do sędziego i poskarżył się na rasistowskie zachowanie kibiców wobec niego. Jedyną reakcją arbitra było jednak... pokazanie mu żółtej kartki. Zrezygnowany Muntari w proteście opuścił boisko za co otrzymał drugą żółta kartkę i w konsekwencji czerwoną.