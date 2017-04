Ligue 1. Porażka PSG, Monaco Glika coraz bliżej tytułu

Co więcej, PSG musi też oglądać się za siebie właśnie na zespół Nice, który ma już 77 punktów, czyli o trzy mniej od obrońców tytułu. Tylko dwie pierwsze drużyny Ligue 1 awansują do fazy grupowej Ligi Mistrzów, a trzecia musi rywalizować w eliminacjach.Bramki dla gospodarzy zdobyli Włoch Mario Balotelli (26. minuta), Portugalczyk Ricardo Pereira (48.) i Grek Anastasios Donis ( 90 +3.). Honorowego gola dla PSG uzyskał Brazylijczyk Marquinhos (64.).Goście kończyli spotkanie w dziewiątkę. W doliczonym czasie drugiej połowy czerwone kartki zobaczyli Włoch Thiago Motta i Argentyńczyk Angel di Maria.Wcześniej Bordeaux, w składzie z Igorem Lewczukiem (cały mecz, żółta kartka), zremisowało na wyjeździe z Dijon 0:0, a ekipa Olympique Marsylia rozbiła na stadionie rywala Caen 5:1. Hat-trickiem popisał się Florian Thauvin.W sobotę swoje spotkanie wygrało Monaco - z Toulouse 3:1, a jedną z bramek zdobył Kamil Glik. Polski obrońca do siatki trafił w 49. minucie, był to jego szósty gol w tym sezonie.