Legia - Wisła. Jacek Magiera: Gonimy, gonimy, gonimy. Aż w końcu dogonimy

Wygrał Lech, wygrały też Lechia i Jagiellonia. Nie wygrała tylko Legia. Z czterech czołowych drużyn ekstraklasy w 31. kolejce punkty straciła tylko ekipa Jacka Magiery. W niedzielę nie zdołała ona pokonać na własnym stadionie Wisły Kraków (1:1).- Graliśmy o pełną pulę. Nie udało się. Niemniej jednak chcę pochwalić mój zespół za postawę w drugiej połowie. Byliśmy drużyną, która zdominowała Wisłę w końcówce - zauważył po meczu Magiera.I szukał przyczyn straty punktów: - Zabrakło celnego strzału, dobrej piłki. Mógł to zrobić Sebastian Szymański [wszedł na boisko w drugiej połowie, jako trzeci rezerwowy], który nie miał kompleksów. Nie zrobił. Trudno.- Tak czy inaczej nadal gonimy. Od 24 września gonimy, gonimy i gonimy. Nie poddajemy się do końca, aż wydrzemy zwycięstwo. I nic nie zmieni tego nastawienia. Nawet to, że dziś padł remis - zakończył Magiera.Legia po rozegraniu 31. kolejki traci do pierwszej w tabeli Jagiellonii trzy punkty, do drugiego Lecha - punkt. W następny weekend warszawska drużyna pojedzie do Szczecina, gdzie zagra z Pogonią ( 7 maja, godz. 18).