Ekstraklasa. Czwórek nie ma, trójek kilka, czyli jak grała Legia z Wisłą [OCENY]

W 9. minucie obronił niezbyt groźny strzał Krzysztofa Mączyńskiego. Przed przerwą więcej roboty nie miał. Po przerwie bez szans przy golu Petara Brleka z rzutu karnego. Kilkanaście minut później dobrze jednak obronił jego strzał zza pola karnego.Agresywnie i wysoko grający od samego początku. Starał się podłączać do akcji ofensywnych i w końcu się udało - w 75. minucie, kiedy strzałem głową dał Legii wyrównanie.Wygrał kilka pojedynków główkowych, raz doszedł do strzału w polu karnym Wisły, a we własnym raz faulował - w 56. minucie Pawła Brożka - za co sędzia przyznał rywalom rzut karny.Starał się nie tylko bronić, ale też po odbiorach - podając do przodu - szybko rozpoczynać akcje Legii. Ale głównie bronił, całkiem nieźle - jak choćby w 82. minucie, kiedy ładnym wślizgiem przerwał akcję Patryka Małeckiego.Mogło mu się zakręcić w głowie po tym, jak na początku spotkania Małecki ograł go dwukrotnie w jednej akcji. Poza tym bez większych błędów, ale też długo bez żadnego dobrego podania, kiedy podłączał się do akcji ofensywnych. Długo, to znaczy do gola Jędrzejczyka, przy którym asystowałNie przerwał zbyt wielu akcji, nie zrobił wielkiej przewagi w środku pola i nie pokazał nic takiego, by można było o tym wspomnieć. Zszedł z boiska w 61. minucie.Zaczął mecz od dwóch dalekich i dokładnych przerzutów piłki . Później jego wrzutki były słabe. Tak samo jak strzały - słabe i niecelne.Często schodził do środka i wracał po piłkę nawet pod własną bramkę - do linii obrony. Na początku drugiej połowy mógł zaliczyć 10. w sezonie asystę, ale Moulin zmarnował jego dobre podanie - uderzył obok bramki.Na początku pierwszej połowy miał chyba więcej niedokładnych podań, niż w kilku swoich poprzednich meczach razem wziętych. Poza tym oddał dwa strzały - oba niecelne. Przebudził się dopiero po golu dla Wisły (w końcu oddał celny strzał) - trochę za późno.Walczył o piłkę, przepychał się z rywalami, prowokował ich, wchodził wślizgiem, wymuszał faule. Niby wszystko fajnie, ale im dłużej trwał mecz, tym bardziej upodabniał się do reszty, czyli stawał się coraz bardziej niewidoczny. Zdjęty z boiska w 73. minucie.Nieźle się zastawiał, dobrze w powietrzu grał głową, ale strzały oddawał koślawe. Po pierwszym piłka ledwo doturlała się do bramki, po drugim - wyleciała na aut (tak, na aut). Podobnie jak Kopczyński - zmieniony w 61. minucie.Kilka minut po wejściu na boisko przedryblował dwóch piłkarzy Wisły, ale na trzecim się zatrzymał. To była jego najlepsza i jedyna dobra akcja. Nic więcej - no dobra, może poza jeszcze dwiema w miarę dokładnymi wrzutkami - nie pokazał.Zaczął od niecelnego strzału głową. Chwilę później oddał celny prawą nogą, ale zbyt lekki, by zaskoczyć Łukasza Załuskę. Pod koniec meczu był już jednak zupełnie niewidoczny.nie bał się wchodzić w kontakt z rywalem, był agresywny, wbiegał w pole karne, ale grał trochę za krótko, by zasłużyć na ocenę. Pochwalić go jednak wypada, bo na tle innych zaprezentował się całkiem przyzwoicie.