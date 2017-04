Ekstraklasa. Mecz dwóch prędkości i remis Legii z Wisłą przy Łazienkowskiej

Oczekiwania przed niedzielnym starciem przy Łazienkowskiej były duże, bo mecze Legii z Wisłą to ligowe klasyki, pojedynki dwóch najbardziej utytułowanych w XXI wieku polskich drużyn. Przed przerwą zamiast efektownych akcji i goli, zobaczyliśmy jednak spotkanie rozgrywane w wolnym tempie, nudne.Emocje zaczęły się dopiero w drugiej połowie. A konkretniej w 58. minucie, kiedy prowadzenie gościom z rzutu karnego dał Brlek. Kilka chwil wcześniej Pawła Brożka we własnym polu karnym faulował Maciej Dąbrowski.Legia przyspieszyła, zdecydowaniej zaatakowała bramkę Łukasza Załuski, jednak przy okazji nadziewała się na kontrataki. Po jednym z nich drugiego gola mógł strzelić Brlek. Mógł, ale jego uderzenie dobrze odbił Arkadiusz Malarz.W 75. minucie legioniści doprowadzili do wyrównania. Po inteligentnym rozegraniu Vadisa Odjidji-Ofoe i dośrodkowaniu Adama Hlouska bramkę na 1:1 strzałem głową zdobył Jędrzejczyk. Nie minęło nawet 120 sekund, a warszawiacy mogli, a nawet powinni prowadzić. Po błędzie Krzysztofa Mączyńskiego i podaniu Miroslava Radovicia, w sytuacji sam na sam z Załuską znalazł się Kaper Hamalainen. Zamiast do siatki, Fin uderzył jednak w poprzeczkę.Chociaż zespół Jacka Magiery atakował, to decydującego o zwycięstwie gola nie strzelił. Mistrzowie Polski po raz drugi z rzędu nie wygrali spotkania na własnym stadionie i na sześć kolejek przed końcem rozgrywek zajmuje trzecie miejsce w tabeli ze stratą trzech punktów do prowadzącej Jagiellonii Białystok . Wisła jest piąta.W następnej kolejce legioniści na wyjeździe zmierzą się z Pogonią Szczecin (niedziela, godz. 18), Wisła u siebie podejmie Lechię Gdańsk (sobota, godz. 20.30).