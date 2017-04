Jagiellonia - Pogoń 1:0. Jagiellonia obroniła pozycję lidera

Pierwsza zaatakowała Jagiellonia, próbując już na początku meczu objąć prowadzenie, ale przez pierwszych 30 minut to szczecinianie mieli przewagę i lepiej prezentowali się na boisku. Mieli też w tym czasie dwie dogodne sytuacje. W 25. min. Pogoń świetnie skontrowała, ale Adam Gyurcso z pola karnego Jagiellonii strzelił daleko od bramki. W 29. min. rzut wolny z ok. 25 metrów dobrze wykonał Spas Delew, uderzona przez niego piłka odbiła się jednak od zewnętrznej części słupka i wyszła poza bramkę gospodarzy.Jagiellonia zdobyła gola po pierwszej składniejszej akcji w tym meczu. Fiodor Cernych dośrodkował z lewego narożnika boiska w pole karne Pogoni, a tam najwyżej wyskoczył Cillian Sheridan i strzałem głową zdobył bramkę - jak się potem okazało, na wagę trzech punktów i utrzymania przez białostoczan pozycji lidera piłkarskiej ekstraklasy.Druga połowa była znacznie bardziej emocjonująca. Lepiej niż przed przerwą grała Jagiellonia i wreszcie zaczęła stwarzać dogodne sytuacje. W 52. min., po rzucie wolnym, minimalnie głową przestrzelił Ivan Runje, w kolejnej akcji - Sheridan.Najlepszą do wyrównania sytuację portowcy mieli w 55. min., ale Marian Kelemen zdołał wybronić trudny strzał głową Jarosława Fojuta.Znowu zaatakowała Jagiellonia, ale w kilku kolejnych sytuacjach Jakub Słowik nie dał się pokonać Sheridanowi, Tarasowi Romańczukowi i Cernychowi. W 86. min. swoją sytuację miał Konstantin Vassiljev, który minutę wcześniej wszedł na boisko po kilkutygodniowej kontuzji, ale z bliska przestrzelił. Końcówka meczu była nerwowa, sypały się żółte kartki za przepychanki między piłkarzami, ale wynik już nie uległ zmianie.