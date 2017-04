SPORTOWY ROZKŁAD MAJÓWKI. Finał Pucharu Polski i półfinały Ligi Mistrzów!

PONIEDZIAŁEK

18:00 Zagłębie Lubin - Cracovia

Typ Sport.pl - ZAGŁĘBIE

21:00 Watford FC - Liverpool

Typ Sport.pl - LIVERPOOL

21:00 Malaga - Sevilla

Typ Sport.pl - MALAGA

INNE WYDARZENIA:

00:10 Polska-Brazylia

Typ Sport.pl - BRAZYLIA

WTOREK

16:00 Lech Poznań - Arka Gdynia

Typ Sport.pl - LECH

20:45 Real Madryt - Atletico Madryt

Starcie dwóch największych rozczarowań obecnego sezonu. Drużyny, które zachwycały w poprzednich rozgrywkach i latem reprezentowały nas w europejskich pucharach, tym razem znalazły się w dolnej ósemce rozgrywek i muszą bić się o utrzymanie. W lepszej sytuacji jest Zagłębie, które zajmuje 10. miejsce i krakowiaków wyprzedza o cztery punkty.Liverpool walczy o utrzymanie trzeciego miejsca w Premier League. The Reds nie mają już szans na wyższą lokatę, ale muszą uważać na to co dzieje się za ich plecami. Po ostatniej porażce z Crystal Palace drużyna Jurgena Kloppa będzie chciała się zrewanżować i zwyciężyć w wyjazdowym spotkaniu.Sevilla ma za sobą bardzo ciężki sezon. Jorge Sampaoli i spółka nadal mają jednak szanse zakończyć ten sezon na podium. Do tego potrzebne będzie zwycięstwo z Malagą. Drużynę z Sevilli czeka jednak ciężkie zadanie. Oba zespoły wygrały ostatnie dwa spotkania i pewne jest, że Malaga nie odda łatwo trzech punktów.Mistrzostwa świata w beach soccerze. Polacy przegrali z Japończykami 4:9 w pierwszym meczu na mistrzostwach świata. W kolejnym spotkaniu zmierzą się z Brazylią, którzy piłkę nożną na plaży mają we krwi. Brazylijczycy są zdecydowanymi faworytami tego spotkania.Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym . Zdecydowanym faworytem tego meczu jest drużyna z Poznania. Lech gra o mistrzostwo Polski, a Arka Gdynia będzie próbowała uniknąć spadku. Tylko kataklizm może pozbawić Lecha kolejnego pucharu. Pamiętajmy jednak, że w futbolu wszystko się może zdarzyć, a o tytule zadecyduje forma dnia.We wtorek pierwszy półfinał Ligi Mistrzów. Real rywalizuje z Atletico już czwarty sezon z rzędu. Jedno jest pewne, we wtorek czeka nas wielka piłkarska uczta. Czy Simeone przechytrzy Zidana? Przekonamy się już niedługo.