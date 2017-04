Boks. Wasilewski: Będzie walka Joshua - Szpilka

Łukasz Jachimiak: Jak to jest z sercem Anthony'ego Joshuy? W trakcie jego walki z Władimirem Kliczką powoływał się pan na Artura Szpilkę, by stwierdzić, że Brytyjczykowi brakuje serca, a teraz musi pan przyznać, że pięknie się podniósł, bo wygrał przed czasem, mimo że w szóstej rundzie był na deskach.

Czyli Kliczko podobał się panu bardziej niż Joshua?

Joshua prowadził u dwóch - 95:93 i 96:93 - a u jednego Kliczko - 95:93.

Będzie się pan trzymał stwierdzenia, że Joshua nie ma serca?

Słyszał pan, że podobno umowa między Joshuą a Kliczką została podpisana od razu na dwie walki?

Patrząc na Joshuę myśli pan, że w perspektywie powiedzmy trzech lat walkę z nim może dostać Artur Szpilka?

Joshua jest pięściarzem lepszym, gorszym czy podobnej klasy jak Deontay Wilder, który rozbił Szpilkę w styczniu ubiegłego roku?

Szpilka po tamtej porażce nie wrócił do dziś, ale chyba wkrótce wreszcie ogłosicie datę jego najbliższej walki i rywala?

Kilka dni temu Szpilka w mediach społecznościowych zapewnił, że wróci od razu walcząc z kozakiem, że nie będzie cyrku jak pojedynek Krzysztofa Zimnocha z Michaelem Grantem. Pan chyba wolałby, żeby nie było kozaka?

Podniósł się, ale przez kilka rund pozwolił Kliczce dyktować warunki. Moim zdaniem powinien inaczej boksować.- Powiem inaczej: Joshua powinien od pierwszej rundy dyktować warunki, a wygrał trochę fartownie. Jak sędziowie punktowali?- Czyli na kartach było ciasno i tak ta walka wyglądała. Krótko mówiąc: faworyt oddawał walkę.- Tak, moim zdaniem od początku powinien dyktować warunki, a on oddał pole rywalowi. Kliczko był bardziej charyzmatyczny, bardziej pewny siebie, narzucał swój styl. Moim zdaniem to był błąd Joshuy.- Powiem szczerze, że nie wiem jakie są szczegóły, ale oczywiście rewanż może być, bo walka wzbudziła ogromne emocje.- Myślę, że to będzie dużo szybciej niż za trzy lata. W wadze ciężkiej nie ma wielu zawodników, którzy wzbudzają emocje, którzy są dobrzy, głodni. Artur już teraz jest w trójce-czwórce naturalnych kandydatów do walki z Joshuą.- Ciężko powiedzieć. Nie wiem.- Czekamy aż Al Haymon ogłosi, bo to on robi walki Artura w Ameryce.- Chciałbym, żeby nie było kozaka i żeby nie było Granta. Najlepiej by było, gdyby powrót Artura był trochę spokojniejszy. Dobrym rywalem byłby np. Nagy Aguilera. Świetny przeciwnik. Kilka lat temu ledwo wygrał z nim Tomasz Adamek. Byłem na ich walce, Artur też był. Bardzo solidny zawodnik, oczywiście nie gwiazda, ale moim zdaniem po długiej przerwie byłoby fajnie dostać trochę łatwiejszego rywala niż Dominic Breazeale.