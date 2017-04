Liga hiszpańska. Wszedł na stadion z atrapą broni. Groził kibicom Espanyolu!

Przed derbami Barcelony, w których FC Barcelona wygrała z Espanyolem (3:0) doszło do dziwnego zdarzenia na trybunach. Między kibicami Espanyolu pojawił się pijany mężczyzna, który zaczął śpiewać piosenki o Blaugranie, a po chwili stał się agresywny i wyciągnął broń. W sektorze przyjezdnych doszło do zamieszania, ale niedoszłego zamachowca natychmiastowo ujęto.Jak się później okazało, pistolet tylko wyglądał jak prawdziwy, ale prawdopodobnie była to zabawka, która z pewnej odległości mogła wyglądać jak autentyczna broń.Mimo apelów UEFA ciągle dochodzi do incydentów na stadionach, a kibice bez problemu wnoszą różne przedmioty na teren imprezy. Pokazuje to, że kluby muszą popracować nad podejściem do kwestii bezpieczeństwa.Zagrożenie terrorystyczne jest na bardzo wysokim poziomie. Mecze piłki nożnej są jednym z głównych celów Państwa Islamskiego , które uważa futbol za jedno z zagrożeń dla islamu. Hiszpanie informują, że podczas nadchodzącego półfinału Ligi Mistrzów między Realem a Atletico, nad kwestią bezpieczeństwa będzie czuwać około 2000 osób.