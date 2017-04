Boks. Władimir Kliczko po porażce z Anthonym Joshuą: Rewanż? Mamy to w umowie. Jestem zainteresowany

To było widowisko godne walki o mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Anthony Joshua w 11 . rundzie - na wypełnionym po brzegi stadionie Wembley w Londynie - znokautował Władimira Kliczkę i założył pasy federacji WBA, IBO i IBF.- To był wielki wieczór bosku. Miałem wygrać i odzyskać pasy. Nie wyszło. Nie uważam, aby ktoś tę walkę przegrał. Ja tak się nie czuję. Wygrali wszyscy. Dziękuję wspaniałej publiczności. Muszę przeanalizować, co się stało - mówił po walce Kliczko.A do swojego rywala jeszcze w ringu, zaraz po walce, zwrócił się tak: - Dzisiaj byłeś lepszy. Miałem plan, ale tym razem nie wypalił. Rewanż? Mamy to w umowie. Jestem zainteresowany.Potem na konferencji prasowej był już jednak bardziej powściągliwy. - W tej chwili nie mam żadnych planów. Niczego nie rozważam i nie chcę niczego deklarować. Wiem, tylko, że cały czas czuję się świetnie - dodawał Kliczko.Ale to, że 41-letni Kliczko stanie jeszcze w ringu jest pewne. Pięściarz jest bowiem związany kontraktem z niemiecką telewizją, który zakłada, że Ukrainiec stoczy jeszcze trzy pojedynki.Promotorzy Joshui zapowiedzieli z kolei, że po zwycięstwie z Kliczko celem pięściarza będzie unifikacja tytułów, czyli walki z Deontayem Wilderem (mistrz WBC) i Josephem Parkerem (WBO).