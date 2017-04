Liga angielska. Kolejna wpadka Wayne'a Rooneya. Przyłapany w pubie przed meczem

To nie pierwszy taki przypadek, w którym Ronney ląduje na czołówkach brytyjskich tabloidów. W przeszłości Anglik wielokrotnie był ,,bohaterem'' podobnych sytuacji. Niestety, wydaje się, że piłkarz nie uczy się na swoich błędach, bo znowu został przyłapany na piciu alkoholu przed meczem.The Sun donosi, że impreza odbyła się tuż po meczu z Burnley, ale przed ważnymi derbami Manchesteru, które rozegrano się w środku tygodnia. Tabloid zauważa, że Rooney wykorzystał chwilę wolności, bo jego żona znajdowała się w zagranicznej podróży. Sprawa Rooneya jest o tyle bulwersująca, że sam piłkarz napisał na Twitterze, że wszyscy muszą się dobrze przygotować do derbów, po czym sam ruszył w miasto. -Wypił co najmniej pięć piw. To dużo jak na profesjonalnego piłkarza - miał powiedzieć świadek tego zdarzenia. -Rooney był ze swoimi znajomymi, którzy pilnowali by nikt mu nie przeszkadzał i nie robił zdjęć. Zachowywali się grzecznie i około 3 w nocy wyszli - dodał świadek przywołany przez The Sun.Wydaje się, że historia Rooneya na Old Traford właśnie dobiega końca. Kibice United nie są zadowoleni z jego gry , a Jose Mourinho wielokrotnie zwracał mu uwagę, że źle się prowadzi i nie wykorzystuje swojego potencjału.Z drugiej strony Portugalczyk często stawał w obronie zawodnika, który padał ofiarą negatywnych komentarzy. Od wielu miesięcy mówi się jednak, że Rooney wkrótce opuści Old Trafford i przeniesie się do innej ligi. Niedawno brytyjskie media informowały, że Rooney mógłby się trafić do ligi chińskiej.Anglik nie ma ostatnio dobrej prasy. Kilka miesięcy temu media opublikowały zdjęcia, na których widać, że pijany Rooney wszedł na wesele w hotelu, w którym przebywała reprezentacja Anglii.