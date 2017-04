Liga angielska. Manchester United wyda 400 milionów euro na transfery?

- Mam wiarygodne informacje, że właściciele Manchesteru United są skłonni wydać latem 300-400 milionów euro na nowych piłkarzy. Powiem więcej, jeśli będzie potrzeba, to znajdzie się więcej pieniędzy - mówi Guillem Balague. Takie informacje nie mogą jednak dziwić, bo jeśli przyjrzymy się wzmocnieniom w ostatnich latach, to łatwo zauważyć, że United w ostatnich pięciu latach wydało około 700 milionów euro. Niestety, kadra nie została znacząco wzmocniona, a część kibiców powiedziałaby nawet, że pieniądze zostały wyrzucone w błoto.Dziennikarz wypowiedział się też na temat ewentualnego przejścia Davida de Gei do Realu Madryt . - Dlaczego miałby przejść do Królewskich? Tutaj jest numerem jeden, a w Madrycie zarabiałby mniejsze pieniądze. Także presja byłaby większa. Moim zdaniem wcale nie zgłaszał wniosku, w którym domagałby się odejścia - dodał dziennikarz.