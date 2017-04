Ekstraklasa. Coraz trudniejsza sytuacja Ruchu Chorzów. Tylko remis z Wisłą Płock

W rundzie zasadniczej Wisła zremisowała na wyjeździe 2:2, a w Płocku pokonała rywali 4 :3. Kibice oczekiwali, że w pierwszym pojedynku drugiej części sezonu, również padnie sporo goli. Po 45 minutach byli bardzo rozczarowani.Płocczanie od początku kontrolowali przebieg spotkania, ale nie potrafili stworzonych sytuacji zamienić na bramki. I Wisła, i Ruch oddały w pierwszej połowie tylko po jednym celnym strzale. Najbliżej zdobycia gola był Mateusz Piątkowski w 23. min., ale głową nie trafił do pustej bramki. Minimalnie niecelny strzał oddał w 29. min. Jose Kante, który po dośrodkowaniu z rzutu wolnego trafił w słupek.W zespole gości Bartosz Nowak strzelił w 24. min. prosto w Mateusza Kryczkę, zastępującego w tym meczu w bramce kontuzjowanego Seweryna Kiełpina.Po przerwie świetnie rozpoczęli płocczanie. W 47. min. rajdem przez pół boiska popisał się Mateusz Piątkowski. W ostatniej chwili zawahał się jednak, co wykorzystał bramkarz Ruchu. W 49. min. rzut wolny wykonywał Dominik Furman, a piłkę lecącą w kierunku bramki ręką odbił Martin Konczkowski. Sędzia pokazał na jedenastkę, którą pewnie wykorzystał Jose Kante.Po stracie gola goście zaczęli atakować, zepchnęli Wisłę do obrony i w 75. min., lewą nogą, nie dając szans bramkarzowi, Jakub Arak umieścił piłkę w siatce, zdobywając czwartego gola w tym sezonie. odpowiedzi zaatakowała Wisła i po akcji płockiego zespołu ponownie Konczkowski odbił piłkę ręką na polu karnym. Sędzia znów pokazał na jedenastkę, ale tym razem do piłki podszedł Giorgi Merebaszwili. Strzelił jednak bardzo nieprecyzyjnie i Libir Hrdicka wybił piłkę.