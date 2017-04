Obrońca Lecha zagra w Bundeslidze? Niemcy chcą kupić Bednarka

Bednarek jest największym odkryciem trwającego sezonu. Nie tylko zadomowił się w składzie walczącego o mistrzostwo Lecha, ale niespodziewanie zastąpił w wyjściowej jedenastce reprezentacji Polski do lat 21 kontuzjowanego Jarosława Jacha. To właśnie podczas towarzyskiego meczu kadry Marcina Dorny z Niemcami, 21-latek wpadł w oko skautów zza Odry. Od kilku miesięcy intensywnie obserwują go wysłannicy Eintracht Frankfurt i Freiburga. Szczególnie zdeterminowani są przedstawiciele dziesiątego klubu Bundesligi. Fanem talentu Bednarka stał się trener Niko Kovac. - Faktycznie, Eintracht jest jednym z zespołów, które regularnie przyglądają się grze Janka - potwierdza doniesienia Sport.pl prezes Lecha Karol Klimczak.Według naszych informacji przedstawiciele obu niemieckich klubów pojawią się 2 maja w Warszawie na finale Pucharu Polski.Świetna gra w LOTTO Ekstraklasie i młodzieżowej reprezentacji sprawiły, że stoper ze Słupca jest na liście klubów zza zachodniej, ale i wschodniej granicy. Poza Niemcami rozwój Bednarka bacznie monitorują kluby francuskie, ukraińskie i rosyjskie. - Mogę potwierdzić i dwa kluby niemieckie, i kierunki, o których pan mówi. Zaznaczę jednak, że drużyny ze wschodu nas w ogóle nie zajmują. Zainteresowanie Bednarkiem jest olbrzymie, natomiast w tej chwili Janek musi skupić się nie na ofertach, tylko na grze w lidze i na Euro 2017 - mówi nam menadżer Tomasz Magdziarz z agencji Fabryka Futbolu.Nieoficjalnie wiadomo, że Lech wycenia swojego defensora na ponad trzy miliony euro. Nie ma za to pewności, czy władze Kolejorza przystaną na ewentualne oferty. Szefowie Lecha już zimą obiecali Dawidowi Kownackiemu, Tomaszowi Kędziorze i Darko Jevticiowi, że zgodzą się na ich odejście, jeżeli piłkarze otrzymają atrakcyjne propozycje.W tym sezonie Bednarek rozegrał 21 meczów w Ekstraklasie, sześć w Pucharze Polski i pięć w młodzieżowej reprezentacji Polski U-21.