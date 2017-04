Siatkówka. W Resovii ciąg dalszy zmian: Amerykanin odchodzi, Kanadyjczyk zostaje

John Gordon Perrin dołączył do rzeszowskiego zespołu w minionym sezonie. W PlusLidze rozegrał 31 spotkań, a w nich dokładnie 100 setów. Zdobył łącznie 226 punktów. Zaserwował 29 asów i 25 razy skutecznie zablokował rywali. Wcześniej występował w LPR Volley Piacenza i Arkasie Spor Izmir, z którym dwa razy sięgnął po mistrzostwo Turcji (2013, 2015) i raz po srebro (2012). Z reprezentacją Kanady triumfował w mistrzostwach Ameryki Północnej (2015) i zajął 3. miejsce igrzyskach panamerykańskich (2015). Przez większą część sezonu w przyjęciu występował na zmianę z Marko Ivovicem oraz Thibault Rossardem.Thomas Jaeschke nie mógł był zadowolony z poprzedniego sezonu spędzonego w Resovii Rzeszów . Jego część spędził kończąc edukację na uniwersytecie i do klubu wrócił dopiero na początku 2017 roku. 24-latek co prawda miał jeszcze ważny kontrakt z zespołem z Podkarpacia, jednak zdecydował się wykupić go i odejść z zespołu, o czym tydzień temu poinformował prezes drużyny, Bartosz Górski. Jak się okazało, przeniesie się do Calzedonii Verona, z którą spędzi najbliższe dwa lata.Wciąż nie jest znane nazwisko nowego szkoleniowca Asseco Resovii Rzeszów. Wiadomo, że klub przedłużył kontrakty ze wspomnianym Perrinem, Marcinem Możdżonkiem, Jochenem Schoepsem, Thibault Rossardem, a ważne umowy mają Bartłomiej Lemański oraz Mateusz Masłowski. Z zespołem z Podkarpacia rozstali się Jaeschke, Damian Wojtaszek (przeszedł do ONICO Warszawy ), Piotr Nowakowski (jego nowym klubem został Lotos Trefl Gdańsk ), Gavin Schmitt (wybrał kierunek japoński) oraz Frederic Winters. Nadal nie wiadomo, co z przyszłością Fabiana Drzyzgi i Lukasa Tichacka, którzy byli odpowiedzialni za rozegranie w drużynie.