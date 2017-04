Piłka ręczna. Słoweniec Uros Zorman przedłużył umowę z Vive

Obecny kontrakt z Zormanem obowiązywał do końca tegorocznych rozgrywek. Teraz został przedłużony o kolejne 12 miesięcy.- Z Urosem znamy się bardzo długo i ja wciąż wierzę w to, że zagra niejeden świetny mecz dla naszego zespołu. To zawodnik, który potrafi być głową drużyny - powiedział prezes Bertus Servaas, cytowany przez oficjalną stronę internetową kieleckiego klubu.Słoweniec zawodnikiem Vive jest od 2011 roku. W tym czasie zdobył z kielecką ekipą pięć razy mistrzostwo kraju i sześciokrotnie Puchar Polski. W ubiegłym roku wraz z zespołem triumfował w Lidze Mistrzów Zorman wcześniej grał m.in. w Celje Pivovarna Lasko oraz hiszpańskich klubach Ademar Leon i Ciudad Real. Czterokrotnie w swojej karierze triumfował w Lidze Mistrzów.