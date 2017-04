Biathlon. Domraczewa będzie trenować z reprezentacją Norwegii

- Daria została przyjęta jako pełnoprawny członek naszej reprezentacji i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, ponieważ nasze zawodniczki otrzymają ważną wymianę informacji. Wspólne treningi będą jak najbardziej naturalne z racji tego, że Ole Einar jest też stałą częścią naszej drużyny - powiedział dyrektor sportowy biathlonowej reprezentacji Norwegii Morten Aa Djupvik.Bjoerndalen wyjaśnił z kolei, że tak jak w poprzednich latach podczas przygotowań do kolejnego sezonu dużą część czasu poświeci na treningi indywidualne lecz na wszystkich zgrupowaniach reprezentacji Norwegii będzie obecny z żoną.- Z Darią będziemy też dużo trenować na Białorusi i w Austrii - powiedział Bjoerndalen, który właśnie ukończył budowę ogromnego domu w kształcie statku w Mińsku.Poza tym posiada jeszcze dom w austriackim Obertilliach. - Jesteśmy międzynarodowym małżeństwem i teraz mamy dwie bazy, w Austrii i na Białorusi, a poza tym nieograniczone możliwości treningów w Norwegii - powiedział.- Treningi z Norweżkami nie oznaczają, że porzuciłam swoją własną reprezentację. Z moimi koleżankami też będę trenować i moi działacze też są zadowoleni, ponieważ otrzymają dostęp do norweskiego know-how - powiedziała Domraczewa na antenie telewizji NRK.30-letnia Białorusinka zdobyła trzy złote medale podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi (2014) i brązowy w Vancouver (2010). W mistrzostwach świata zdobyła dwa złote medale, cztery srebrne i brązowy. W sezonie 2014/2015 wygrała Puchar Świata w punktacji generalnej.Dorobek 43-letniego Bjoerndalena to: osiem złotych krążków olimpijskich, cztery srebrne i brązowy. W MŚ 45 razy stawał na podium (20-14- 11 ). Jest także sześciokrotnym triumfatorem Pucharu Świata i 29-krotnym mistrzem kraju.