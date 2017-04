Liga Mistrzów od sezonu 2018/2019 w Polsacie?

"Polsat zszokował rynek telewizji sportowych w Polsce nabywając prawa do transmitowania Ligi Mistrzów składając lepsza ofertę od NC+" - czytamy na portalu internetowym sportbusiness.com.Według naszych informacji dla Polsatu kupienie praw do pokazywania Ligi Mistrzów było bardzo istotne, ale dokumenty nie są jeszcze oficjalnie podpisane.NC+ Ligę Mistrzów transmitowała nieprzerwanie od 2006 roku. Wszystko wskazuje na to, że spotkania najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek na świecie będzie można oglądać na platformie do końca sezonu 2017/2018. Potem prawa przejmie Polsat.