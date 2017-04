Ekstraklasa. Arka zremisowała z Piastem

Mecz rozpoczął się jednak znakomicie dla gospodarzy, bowiem w 9. minucie, po dośrodkowaniu z lewej strony Marcina Warcholaka i zagraniu ręką Heberta, arbiter podyktował rzut karny - jego skutecznym egzekutorem był Mateusz Szwoch.Zadowoleni z prowadzenia gospodarze całkowicie oddali pole rywalom. Do końca pierwszej połowie gliwiczanie rozgrywali piłkę na połowie Arki, ale nie byli w stanie zagrozić bramce Łotysza Pavelsa Steinborsa, który zastąpił kontuzjowanego Konrada Jałochę. Gospodarze ograniczyli się do kontr, ale zbyt często nie mieli okazji ich inicjować i na murawie nie działo się nic godnego uwagi.W przerwie trener gości Dariusz Wdowczyk dokonał dwóch zmian - za Michala Papadopulosa wszedł Maciej Jankowski, a Sasa Zivec zmienił Martina Bukatę. I właśnie ten pierwszy w 47. minucie starał się zaskoczyć golkipera Arki uderzeniem z ostrego kąta.Kolejne interesujące wydarzenie miało miejsce dopiero w 73. minucie - za faul na środku boiska na Przemysławie Trytce drugą żółtą kartkę obejrzał serbski środkowy obrońca Piasta Aleksandar Sedlar. Pomimo osłabienia gliwiczanie zdołali doprowadzić do wyrównania - w 88. minucie, po strzale rezerwowego Stojana Vranjesa, piłka trafiła do Jankowskiego, który z bliska umieścił ją w siatce.