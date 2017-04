Ekstraklasa. Aleksandar Vuković: Odjidja-Ofoe dopiero pokaże swój kunszt

Polska Agencja Prasowa: W niedzielę Legia podejmie Wisłę Kraków. To dobry rywal na początek rundy finałowej?

To najtrudniejszy przeciwnik ze wszystkich możliwych. Biorąc pod uwagę, że w tej kolejce pierwsze cztery drużyny grają na własnych stadionach, a my zmierzymy się z piątą w tabeli, a do tego jest to Wisła Kraków, to wniosek sam się nasuwa. To jednak powinno być dla nas korzystne, bo ten sezon pokazuje, że lepiej nam się gra z bardziej wymagającymi rywalami.- Pamiętam ten mecz jakby odbył się wczoraj. Oba zespoły znajdowały się w kryzysie i w środku tabeli. Ludzie teraz tego nie pamiętają, ale mówiłem, że Wisła znajdzie się w pierwszej piątce. To się potwierdziło, a krakowski zespół w trakcie sezonu udowodnił swoją klasę. Pamiętam, że tamto spotkanie stało na bardzo wysokim poziomie. W Polsce jednak często ocenia się zespół przez pryzmat miejsca w tabeli, a nie tego jak prezentuje się na boisku. Oczywiście, Legia wówczas również pokazała, że stać ją, aby walczyć z każdym zespołem. W niedzielę czeka nas podobny mecz jak wówczas i jedna akcja może zadecydować o końcowym wyniku.- W mojej opinii, osoby, która jest w środku klubu, to duży sukces. Wiadomo, że wokół Legii krąży aura, że miejsce w czołówce jej się należy. Jednak bardzo szybko zapomina się jak wyglądała droga Legii w tym sezonie do zajęcia tego drugiego miejsca. Uważam, że to jest niedoceniane. Od czasu, kiedy zaczęliśmy odbudowę zespołu, wykonaliśmy świetną robotę. Mieliśmy 10 punktów straty do dwóch prowadzących wówczas drużyn i występowaliśmy w Lidze Mistrzów. Wiadomo, jakie problemy mają polskie drużyny, które grają w europejskich pucharach. Poza tym po przerwie zimowej pozostaliśmy bez dwóch ważnych napastników, a wszyscy nasi rywale w walce o mistrzostwo się wzmocnili. Uważam, że świetnie przez to przeszliśmy. W lepszym miejscu moglibyśmy być tylko wówczas, kiedy czołowe drużyny straciłyby więcej punktów.- Oczywiście, ale nam doliczane są statystyki od początku tego sezonu. Od momentu przejęcia drużyny przez Jacka Magierę, Legia przegrała u siebie tylko z Ruchem Chorzów. Zremisowaliśmy natomiast m.in. z Koroną Kielce i Bruk Bet Termaliką Nieciecza, które znalazły się w czołowej ósemce. Czasami mam wrażenie, że ludzie myślą, że w Termalice grają pracownicy głównego sponsora klubu bądź mieszkańcy Niecieczy. Przecież tą drużynę trzeba traktować poważnie. Uważam, że dotychczasowa praca Magiery to pasmo sukcesów.- To kwestia specyfiki sezonu. Trudno to wytłumaczyć. Łatwo powiedzieć, że nasi rywale grając przy Łazienkowskiej "murują" swoją bramkę, ale to nie do końca prawda. Piłka jest nieprzewidywalna i w tym przypadku to się potwierdza. Teraz liczyć się będą tylko wyniki. Chyba żaden z naszych kibiców nie miałby nic przeciwko, jeśli siedem ostatnich meczów wygralibyśmy po 1:0.- Praktycznie od lutego było jasne, że wszystko rozstrzygnie się w siedmiu ostatnich meczach tego sezonu. Irytują mnie opinie, że któryś z tych zespołów nie będzie się liczył w walce o mistrzostwo. To lekceważące podejście. Wielkim beneficjentem podziału punktów jest np. Wisła Kraków, która w przypadku siedmiu zwycięstw wyprzedzi Jagiellonię, jeśli ta wygra cztery mecze, a trzy przegra. A przecież po rundzie zasadniczej Wisła traciła do Jagiellonii 15 punktów.- Najbardziej zaimponowała mi drużyna Legii. Pozostałe trzy drużyny w europejskich pucharach zagrały przynamniej rok temu. Podziwiam piłkarzy Legii, że grając przeciwko Realowi Madryt, Borussii Dortmund , Sportingowi Lizbona oraz Ajaksowi Amsterdam są obecnie na tym samym poziomie co pozostałe trzy zespoły z czołówki tabeli. Mam nadzieję, że wystarczy nam sił i energii, aby zadziwiać do końca sezonu.- Myślę, że był poirytowany, że nie docenia się jego zespołu i tego co osiągnął. Wiedziałem, że Jagiellonia będzie się liczyła do końca sezonu. Wydaje mi się, że trener Probierz takimi wypowiedziami próbuje wywrzeć na innych zespołach presję i jednocześnie zdjąć ją ze swoich piłkarzy.Nie zgodzę się jednak z teorią, że sędziowie faworyzują Legię. Taka opinia powiela się, ponieważ 10 miesięcy temu Legia strzeliła bramkę ze spalonego, a trzy lata temu wątpliwie podyktowano dla niej rzut karny. Jednak nikogo nie interesuje fakt, że w sezonie dyktuje się 10 karnych przeciwko Legii, a jeden dla niej. Dobrze pamiętam przynajmniej pięć sytuacji na naszym stadionie, w których powinny być podyktowane rzuty karne, ale tak się nie stało. W Polsce nie ma czegoś takiego jak faworyzowanie jednej drużyny. W moim kraju dla Crveny Zvezda dyktuje się od 12 do 14 karnych w sezonie i to w sytuacjach, kiedy temu zespołowi nie sprzyja wynik. Legia natomiast straciła na własnym boisku mnóstwo punktów, więc takie opinie mnie irytują.- To niewątpliwie wyjątkowy talent. Vadis ma w sobie cechy lidera i uważam, że w fazie finałowej może pokazać cały swój kunszt piłkarski. On nie pęka, kiedy jest duża presja. Poza tym potrafi grać dla zespołu i reszta zawodników bardzo to ceni. On jest świadomy, że w pojedynkę nie jest w stanie niczego osiągnąć. Uważam, że są duże szanse, aby pozostał z nami na następny sezon. W Warszawie jest szczęśliwy.