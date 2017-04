MŚ w hokeju. Kompromitacja Polaków na zakończenie mistrzostw

Przed ostatnią kolejką spotkań Polacy mieli nawet teoretyczne szanse na awans do elity. Musieli pokonać Austriaków i liczyć na porażkę Kazachstanu lub Korei Południowej. Biało-czerwoni nie zdołali jednak wykonać swojej części, a piątkowa klęska jest największą od 1989 roku, kiedy w MŚ w Sztokholmie przegrali z Czechosłowacją 0:15. Wynik już w drugiej minucie otworzył Martin Ulmer, a w pierwszej tercji na listę strzelców wpisali się jeszcze Brian Lebler i Fabio Hofer. W przerwie trener Jacek Pachta zdecydował się na zmianę bramkarza; Przemysława Odrobnego zastąpił Rafał Radziszewski.Polacy drugą część zaczęli dobrze, atakowali, ale po jej ośmiu minutach Austriacy znów przejęli inicjatywę i zdobyli kolejne cztery bramki. Dwie były dziełem Konstantina Komarka, a po jednej dołożyli Thomas Raffl oraz Lukas Haudum.W ostatniej tercji rywale przypieczętowali awans do elity kontynuując festiwal strzelecki. Hat-tricka skompletował Ulmer, z drugiego gola cieszył się Haudum, a Radziszewskiego pokonał też Steven Strong.Wcześniej reprezentacja Polski w Kijowie przegrała z Koreą 2: 4 i Kazachstanem po dogrywce 0:1, a pokonać zdołała Ukrainę 2:1 i Węgry 2:0.Do elity oprócz Austrii prawdopodobnie awansuje też Korea, która w wieczornym meczu musi pokonać zdegradowaną już Ukrainę. Jeśli jednak Azjaci zawiodą, to w najwyższej klasie rozgrywkowej w przyszłym roku zagra Kazachstan.