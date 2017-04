Ekstraklasa. Peszko: Wolę jechać do Warszawy i Poznania niż do Kielc i Niecieczy

Sobotni rywal Lechii plasuje się co prawda na siódmym miejscu, ale Peszko spodziewa się trudnego spotkania.- Nie będzie to szczególnie prestiżowy i emocjonujący mecz dla kibiców, co nie znaczy, że będziemy mieli ułatwione zadanie. To jest nieprzyjemny rywal, który w dodatku zagra w Gdańsku na totalnym luzie. Drużyna z Niecieczy swoje podstawowe zadanie, czyli utrzymanie w ekstraklasie, już wykonała i teraz może eksperymentować, budować kadrę i budżet pod kątem następnego sezonu - powiedział.32-letni boczny pomocnik podkreśla, że w sobotnim meczu Lechia musi szczególnie uważać na kontry Bruk-Bet Termaliki.- U nas zespoły generalnie nastawiają się na grę z kontry, a ekipa z Niecieczy jest w tym elemencie szczególnie groźna. Goście z pewnością w Gdańsku się nie odkryją, bo analizując ich wcześniejszego mecze widać było, że nigdy nie idą na +hurra+. Jeśli nie nadziejemy się na ich szybki atak i sami szybko strzelimy gola, to wygramy - zapewnił.Trener Piotr Nowak przejął Lechię w styczniu 2016 roku i Bruk-Bet Termalica jest jedyną drużyną ekstraklasy, której biało-zieloni pod wodzą tego szkoleniowca nie zdołali pokonać. Na własnym stadionie w marcu 2016 roku gdańszczanie zremisowali 1:1, a w sierpniu przegrali 1:2. Bardzo bliski wywalczenia trzech punktów czwarty obecnie zespół ekstraklasy był w Niecieczy w lutym w drugim spotkaniu rundy wiosennej - po strzale Peszki goście prowadzili 1:0, jednak w doliczonym czasie z rzutu karnego do remisu doprowadził Vladislavs Gutkovskis. Łotysz zdobył także obie bramki w Gdańsku.- Najwyższy czas się zatem przełamać. Muszę jednak przyznać, że jeśli mam wskazać zespoły, które mi szczególnie nie leżą, to jeśli chodzi o wyjazdy pierwsze miejsce bezapelacyjnie zajmuje Korona. Kiedy mam jechać do Kielc to mi skóra cierpnie. Tam jakieś voodoo wisi nad nami, bo niezależnie do tego jak gramy, zawsze nam nie wychodzi. Dlatego dobrze, że w tej fazie zmierzymy się z Koroną u siebie - przyznał.W grupie mistrzowskiej Lechia rozegra cztery mecze na własnym stadionie - także z Jagiellonią Białystok i Pogonią Szczecin, a na wyjeździe zmierzy się z Wisłą Kraków, Lechem Poznań i Legią Warszawa. I według Peszko jest to bardzo dobry terminarz.- Wolę jechać do Warszawy i Poznania niż do Kielc i Niecieczy, gdzie teoretycznie gralibyśmy ze słabszymi zespołami, ale i tak byłoby nam bardzo ciężko odnieść zwycięstwo. A tak mamy korzystny układ gier, bo w drugim meczu zmierzymy się z Wisłą, a później mamy dwa spotkania u siebie. Jeśli uda nam się nie przegrać w Krakowie i to początek może być dla nas niezły. Oczywiście pod warunkiem, że wykorzystamy atut własnego boiska - zauważył.Piłkarz Lechii uważa, że rywalizacja o mistrzostwo Polski powinna być bardzo zacięta.- Nie wydaje mi się, aby nagle jakiś zespół odskoczył od reszty stawki. Moim zdaniem po każdej kolejce, może nie po pierwszej, bo w niej faworyci powinni zdobyć komplet punktów, czołówka będzie się tasować. Do tego dojdą dodatkowe emocje i ciśnienie związane z patrzeniem na wyniki najgroźniejszych rywali. Przestrzegam również przed dopisywaniem punktów Lechowi i Legii. Wiele osób twierdziło, że Jagiellonia spuchnie i bez Vassiljeva nie da rady, tymczasem to jej piłkarze zajmują pierwsze miejsce i są faworytem. Wszystko jest w ich nogach - dodał.Popularny "Peszkin" zdaje sobie sprawę, że w najważniejszych meczach sezonu może nie pomóc drużynie. Zawodnik ma już na koncie 10 żółtych kartek, a kolejne dwa takie upomnienia sprawią, że nie zagra w dwóch spotkaniach. "Co prawda dwie ostatnie żółte kartki to było nieporozumienie, ale i tak postanowiłem teraz ograniczyć faulowanie i dyskusje na boisku" - zadeklarował.W gdańskiej drużynie, poza kontuzjowanym obrońcą Grzegorzem Wojtkowiakiem, wszyscy gotowi są do gry