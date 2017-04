Premier League. 22 lata kapitana, lidera, legendy. John Terry rozstaje się z Chelsea

Dzieciak, który nie miał prawa stać się legendą

Tak to się zaczęło w 1995 i po 22 latach w Chelsea się zakończy. pic.twitter.com/vE08vwkqTq — Michał Zachodny (@mzachodny) April 17, 2017

Odkurzanie szatni, czyszczenie butów

Nauczyciel Desailly

Terry z Chelsea wygrał niemal wszystko - zdobył cztery mistrzostwa Anglii, pięć krajowych pucharów, trzy puchary ligi, dwie Tarcze Wspólnoty, do tego triumfował w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Do kompletu zabrakło mu tylko Superpucharu Europy i Klubowego Mistrzostwa Świata. Dla klubu ze Stamford Bridge 36-letni obrońca zagrał 714 meczów. O ile wynik ten może poprawić maksymalnie o sześć spotkań, o tyle do gabloty z trofeami, jeszcze w tym sezonie, może dorzucić kolejne mistrzostwo i Puchar Anglii.Powiedzieć, że Terry w historii klubu jest zawodnikiem ważnym, to jak nie powiedzieć nic. Jest jego kapitanem, liderem, żywą legendą. Dla kibiców jest "Panem Chelsea", fani nazywają się jego "niebieską armią". Jest też ostatnim piłkarzem obecnej kadry, który w ostatnich latach budował najlepszy, pełen sukcesów, okres w historii klubu. W Wielkanocny Poniedziałek lider Premier League ogłosił jednak, że jego wychowanek po 22 latach opuści Stamford Bridge.Karierę zaczynał w maleńkim, londyńskim klubie Comet jako pomocnik. Po dwóch latach Terry przeniósł się do Senrab FC, gdzie w drużynie spotkał m.in. przyszłych reprezentantów Anglii - Bobby'ego Zamorę, Ledley'a Kinga oraz Paula Konchesky'ego. - Wygraliśmy wszystkie możliwe ligi i puchary. Na każdy nasz mecz przychodziło wielu skautów z dużych klubów - wspominał Terry w wywiadzie dla "Guardiana".Na jednym z takich spotkań wypatrzył go West Ham United, gdzie 36-letni dziś zawodnik spędził cztery lata. Zanim w wieku 14 lat Terry trafił do Chelsea, testowało go też Millwall. Mówiąc delikatnie, za oboma klubami fani "The Blues" z wzajemnością nie przepadają.- Jako dzieciak kibicowałem Manchesterowi United. To normalne, że młody chłopak, który dopiero zaczyna przygodę z piłką, chce utożsamiać się z klubem, który wygrywa wszystko. Co więcej, mój ojciec i dziadek też im kibicowali. Dlatego tak trudno było mi odmówić sir Alexowi Fergusonowi, gdy ten chciał sprowadzić mnie na Old Trafford - mówił Terry.I dodawał: - W tamtym czasie trenowałem już z juniorami Chelsea. Podczas wakacji pojechałem na dwa tygodnie do Manchesteru, gdzie ćwiczyłem z rówieśnikami i zagrałem w kilku spotkaniach. Sir Alex zaprosił mnie nawet na jeden mecz seniorów, a po nim na lunch. Ferguson sprawił, że czułem się tam wyjątkowo. Mogłem porozmawiać z piłkarzami, wziąć od nich autografy, zrobić sobie zdjęcie z pucharem za zwycięstwo w Premier League.... Ja zdecydowałem już jednak, że chcę grać dla Chelsea. Pokochałem ten klub od pierwszego dnia na Stamford Bridge. Ojcu nie było łatwo, ale spokojnie wyjaśniłem mu tę decyzję i zaakceptował ją.Dopiero w klubie ze Stamford Bridge Terry przekwalifikowany został z pomocnika na środkowego obrońcę. - Przed jednym ze spotkań w juniorach, menedżer Bob Dale spytał, czy nie chciałbym zagrać z tyłu, bo kilku obrońców się rozchorowało. Zgodziłem się, wygraliśmy 3:0, zostałem nawet piłkarzem meczu. Od tamtej pory już nigdy nie zagrałem w pomocy. Jestem bardzo wdzięczny Bobowi, że zobaczył we mnie coś, czego nie widzieli inni - opowiadał.Do pierwszej drużyny "The Blues", 17-letniego Terry'ego, wprowadził Gianluca Vialli, który pełnił w klubie rolę grającego trenera. Obrońca debiut zaliczył w październiku 1998 roku jako zmiennik w meczu pucharu ligi przeciwko Aston Villi. Pierwszy występ w podstawowym składzie zanotował kilka tygodni później, w starciu z Oldham w Pucharze Anglii.- Na co dzień trenowałem z juniorami, ale Gianluca od czasu do czasu dawał mi szansę i zapraszał na zajęcia pierwszej drużyny. Do starszych zawodników miałem bardzo dużo szacunku, ale kiedy zaczynała się wewnętrzna gierka, stawałem się innym człowiekiem. Normalnie byłbym zbyt wystraszony, by mówić 'cześć' tym piłkarzom, jednak na boisku krzyczałem na nich i ustawiałem ich. Myślę, że zaimponowałem tym Viallemu, który z czasem włączył mnie na stałe do zespołu - wspominał Terry.- Dobra postawa na treningach była tylko jednym z moich obowiązków. Jako jeden z najmłodszych w drużynie, w szatni stawiałem się dwie godziny przed starszymi. W tym czasie czyściłem buty Dennisa Wise'a i Eddiego Newtona. Po zajęciach sprzątałem po starszyźnie i odkurzałem szatnię - dodawał.Jak zgodnie podkreślają zawodnicy, którzy wprowadzali Terry'ego do wielkiej piłki, młodzieniec dojrzewał nadzwyczaj szybko. W sezonie 1999/00 strzelił debiutanckiego gola, zdobył też pierwsze trofeum - Puchar Anglii.W tych samych rozgrywkach Terry spędził krótki czas na wypożyczeniu w Nottingham Forest. Tam uwagę zwrócił na niego Steve Bruce, który prowadził wówczas Huddersfield Town. Oferta za obrońcę opiewająca na 750 tys. funtów miała nawet zostać przyjęta przez Chelsea, jednak sam zawodnik zdecydował, że pozostanie na Stamford Bridge, gdzie chciał zbierać doświadczenie na najwyższym poziomie. I był to strzał w dziesiątkę.Już od sezonu 2000/01, kiedy zaliczył 23 występy, Terry stał się ważnym piłkarzem pierwszej drużyny. Parę środkowych obrońców najczęściej tworzył z Marcelem Desaillym - dwukrotnym zdobywcą Ligi Mistrzów, mistrzem świata (1998) i Europy (2000) z reprezentacją Francji . - Jako młody zawodnik spędziłem z nim bardzo dużo czasu. Zostawaliśmy często na 5-10 minut po treningu i słuchałem, co mogę robić lepiej - opowiadał Terry.Dodawał: - W ciągu roku wykonywaliśmy 60-70 takich sesji. Chociaż nie było to nic intensywnego, to do dzisiaj w trakcie meczów zdarza mi się myśleć o tym, czego nauczył mnie Marcel. Był czas, w którym jako obrońca, chciałem robić za dużo. Wciąż były we mnie nawyki pomocnika. Desailly powiedział mi kiedyś, że 'geniusz tkwi w prostocie'. Te słowa zapadły mi w pamięci na zawsze, dlatego gdy muszę wybić piłkę w ostatnie rzędy stadionu, to po prostu to robię bez kombinacji.