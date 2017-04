Albert Sosnowski dla Sport.pl przed Kliczko - Joshua: "To będzie polowanie na Władymira. Przegra przez ciężkie KO"

Kacper Sosnowski: Władymir Kliczko w boksie jest od 27 lat. To tyle co ma jego rywal. Wiek jednego i drugiego będzie miał znaczenie?

Może najważniejszy będzie jej początek. Średnio walka Anglika trwała 7 minut! Do tej pory nokautował wszystkich swych rywali. Niewielu dotrwało do trzeciej rundy, a forma Kliczki to zagadka.

Czyli to będzie walka do pierwszego czystego ciosu Anglika?

Wszyscy skreślają Ukraińca, a jakbym teraz zapytał cię o jego atuty? Inteligencja i doświadczenie to będzie za mało?

Komu z pięściarzy to starcie jest bardziej potrzebne?

Na Wembley będzie 90 tysięcy ludzi. To plasuje ten pojedynek w TOP 10 największych starć w historii. Ty jako pierwszy polski pięściarz walczyłeś na stadionie gdzie było ponad 60 tysięcy osób (w Gelsenkirchen z Witalijem Kliczko). To trochę paraliżuje, czy szybko się o tym zapomina.

24 miliony dla każdego z pięściarzy plus dodatkowe wpływy to szczególnie dla Anglika wielkie pieniądze

To na koniec zapytam jeszcze o twoje sportowe i bokserskie plany. Chcesz stoczyć jeszcze jedną walkę?

Do pojedynku Kliczko (64-4, 53 KO) vs Joshua (18-0, 18 KO) dojdzie 29 kwietnia na londyńskim stadionie Wembley. Walka cieszy się na Wyspach ogromnym zainteresowaniem. Zwycięzca otrzyma pasy IBF i WBA, IBO. Przegrana dla Ukraińca może oznaczać zakończenie kariery. Albert Sosnowski: Kiedyś się mówiło, że w wadze ciężkiej wiek nie ma dużego przełożenia na wynik pojedynku. Myślę, że i teraz nie będzie on najistotniejszy. Niech to będzie taki mały plus dla Joshuy i tak wszystko przed tą walką przemawia za nim.- Znane jest powiedzenie, że jesteś tak dobry jak twoja ostatnia walka. Kliczko w starciu z Tysonem Furym wyglądał tragicznie. Po tej walce miał prawie 17 miesięcy przerwy. Ja wiem, że on jest profesjonalistą, niezwykle ciężko pracuje i ma na wszystko plan. Nawet na konferencji prasowej Joshua mówił, że bardzo dużo skorzystał z obozu, na którym był z Kliczko (pięściarze spotkali się i sparowali w 2014 roku- przyp. red.). Anglik zaznaczał, że sporo rzeczy które wtedy zaobserwował wniósł do swojego teamu. Sprofesjonalizował go na wzór Kliczki. Postarał się o swojego dietetyka, jego obóz przygotowawczy trwał 98 dni. Myślę, że obydwaj zrobili wszystko by być w optymalnej formie, więc początek ich starcia pewnie będzie istotny. Władymir jeśli będzie chciał kalkulować i starać się przetrzymać wymianę licząc, że Joshua się zmęczy, jest w dużym błędzie. Powinien ruszyć do przodu już od początku. Nie wiem jednak czy jego psychika jest na tyle mocna, by był w stanie tak się otworzyć. Myślę, że od pierwszego gongu będzie to polowanie na Władymira. Przegra on przez ciężkie KO.- Widziałem na treningu jak szczelny jest Joshua. Kliczko może był szybki i przebojowy, ale jak popatrzyłem na jego pozycję to nie wyglądało to ciekawie. Były w niej luki i dziury. Pierwsze trzy czy cztery bomby mogą zatem sparaliżować Władymira. Chciałbym oczywiście by to była dobra walka, ale przewiduję, że Anglik będzie polował na nokaut. On potrafi to robić. Wierzy w siebie i naprawdę jest mocny. Ktokolwiek staje naprzeciw jego musi liczyć się, że przegra przed czasem.Szczerze to nie za bardzo coś od razu przychodzi mi do głowy. O tym,że Kliczko jest sprytny Joshua wie. Doświadczenie Ukraińca może oczywiście procentować, ale Kliczko ostatnio prezentował się po prostu słabo. Walczył z zawodnikami szczelnymi, wyższymi, mocno bijącymi. Nie wiem czym mógłby zaskoczyć Joshue. On się do tej walki przygotowywał mega profesjonalnie. Wygląda jak atleta, kulturysta, wszystko było ukierunkowane na boks.Joshua mówił, że nie musiał brać walki z Kliczko. Mógł bić się z pretendentem Kubratem Pulewem czy Luisem Ortizem. Uważał, jednak, że takiego starcia potrzebuje boks. Widzimy jakim zainteresowaniem cieszy się ta walka, jak szybko sprzedały się bilety na Wembley. Pay-per-view też będzie pewnie rekordowe. To będzie korzyść dla dyscypliny. Kliczko jest na pozycji underdoga. Wychodzi na ring i nie ma nic do stracenia. Nie sądzę jednak, że wyciągnie z kapelusza jakiś numer i nas wszystkich zaskoczy, ale. To jest boks. Znamy piękno tego sportu.Masz oczywiście świadomość, że wychodzisz na stadion i to jest elektryzujące, ładuje cię energią. Widzisz oczywiście tylko cześć osób. Trybuny są ciemne, ale jak zapalają się reflektory lub błyskają światła to masz świadomość ile ludzi cię ogląda. Szybko jednak się od tego odcinasz, bo masz przed sobą przeciwnika, z którym chcesz wygrać. Na nim się koncentrujesz. To co jest dookoła może tylko wywoływać zadowolenie. Spełniają się jakieś marzenia, bo wchodzi się do historii sportu. Kliczko jest do tego przyzwyczajony, dla Joshuy to nie będzie miało natomiast znaczenia. Jest profesjonalistą. To go nie zestresuje.Na tym etapie kariery to wychodzi, że Joshua jest w stanie zarobić więcej niż kiedyś Floyd Mayweather, więc jest o czym mówić. AJ to też już jest marka. Sukces olimpijski, jego osobowość, charyzma, to wszystko powoduje, że to wielki sportowiec. Nie dziwię się, że jest tak opłacany, elektryzuje i przyciąga ludzi. Każdy chce zobaczyć tego dżentelmena na ringu.Myślę o jakimś pożegnaniu się z kibicami. Zawsze marzyło mi się, by zamknąć karierę zwycięstwem, więc ostatnia porażka trochę mnie uwiera i nie pozwala odwiesić rękawic. Na co dzień skupiam się na sobie. Pracuję w telewizji, komentuje, rozwijam swój warsztat trenerski. Super byłoby wychować jakiegoś zawodnika. Mam corobić. Co do mojego boksowania to temat nie jest zamknięty. Mam nadzieję uda się coś fajnego przygotować. Bardziej na pożegnanie niż z myślą wielkiej walki. Konkretów na tę chwilę jednak nie ma.