Nastase przeprosił za komentarz o dziecku Sereny Williams

"Moje życie jest poświęcone tenisowi oraz ludziom i proszę was o przyjęcie - na ile jesteście w stanie - moich przeprosin. Wiem, że nic nie może być usprawiedliwieniem dla moich słów - ani wysoka stawka meczu, ani niekonformistyczna postawa, z której słynę, ani też nieszczęśliwy wzrost zamieszania wokół sprawy" - napisał na Facebook Nastase.70-letni Rumun zapewnił, że szanuje Williams i uważa ją za jedną z najważniejszych postaci w historii tenisa . Podkreślił, że wokół jego wypowiedzi narosło wiele kontrowersji i niezadowolenia. Sprawa została rozdmuchana przez media; jego reakcja była spontaniczna, a on dopiero wtedy dowiedział się o ciąży słynnej zawodniczki.Kapitan reprezentacji Rumunii w Pucharze Federacji przy okazji ubiegłotygodniowego losowania kolejności gier w barażu z Wielką Brytanią o Grupę Światową II pozwolił sobie na obraźliwy komentarz odnośnie nienarodzonego dziecka Amerykanki."Zobaczymy, jakiego będzie koloru. Czekolady z mlekiem?" - miał powiedzieć Nastase po cichu do jednej ze swoich zawodniczek. Ciemnoskóra Williams jest zaręczona ze współtwórcą serwisu Reddit Alexisem Ohanianem, który jest biały.Międzynarodowa Federacja Tenisowa(ITF) w sobotę poinformowała o wszczęciu dochodzenia przez komisję dyscyplinarną.Triumfator dwóch turniejów wielkoszlemowych w singlu, który już w czasie kariery tenisisty był znany z kontrowersyjnych zachowań, później jeszcze obecną na konferencji dziennikarkę nazwał głupią. Następnego dnia podczas spotkania między Soraną Cirsteą i Johanną Kontą obrażał sędziego, kapitan Brytyjek Anne Keothavong i Kontę. Ta ostatnia była wyraźnie zdenerwowana i miała łzy w oczach. Z tego powodu pojedynek został nawet na chwilę przerwany.Nastase dostał dwa oficjalne ostrzeżenia od sędziego Andreasa Egli za niesportowe zachowanie, a następnie usunięty z kortu i odprowadzony do szatni. Został też pozbawiony funkcji kapitana.W piątek Rumun zaznaczył, że nie rozumiał, dlaczego mecz został przerwany. Zapewnił, że poprosił sędziego o wyjaśnienie w cywilizowany sposób.