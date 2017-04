Serie A. Prawdopodobnie ostatnie derby Tottiego

Kontrakt związanego z Romą przez całą karierę Tottiego dobiega końca i prawdopodobnie niedzielne (godz. 12.30) derby będą ostatnimi w jego piłkarskiej karierze. W kolejnych może już wystąpić w innej roli, bo według lokalnych mediów zostanie jednym z dyrektorów klubu."To mecz inny niż wszystkie. Lazio to drużyna, którą zawsze - choć przy pełnym szacunku i w zgodzie z fair play - chcesz zmieść z murawy. To mecz, który nie możesz wygrać, ale musisz wygrać. W tym spotkaniu dla miasta, dla kibiców, dla trybun, dla siebie dajesz zawsze 101 procent" - podkreślił Totti.Niedzielne, według oficjalnych danych 168. w historii, derby będą drugimi w kwietniu. Na początku miesiąca Roma zwyciężyła 3:2 w rewanżowym pojedynku półfinału Pucharu Włoch, ale z awansu cieszyło się Lazio, które wygrało pierwszą potyczkę 2:0 i 2 czerwca powalczy z Juventusem Turyn o trofeum.Wyeliminowanie przez lokalnego rywala wciąż boli fanów Romy, w której bramce wystąpi zapewne Wojciech Szczęsny. Wszystko jednak wskazuje na to, że trwający od ponad roku protest po zamontowaniu na Stadionie Olimpijskim dodatkowych barierek i zmniejszeniu w ten sposób pojemności sektorów zajmowanych przez najbardziej zagorzałych kibiców obu rzymskich klubów dobiega końca i trybuny będą pełne."Mam nadzieję, że derby odzyskają dawną atmosferę. Wsparcie fanów będzie ważne, bo chcemy zrewanżować się za puchar" - przyznał Totti.Oprócz wymiaru prestiżowego, wynik będzie miał spory wpływ na losy walki o drugie miejsce w tabeli, które zapewni występ w fazie grupowej Ligi Mistrzów bez eliminacji. Po 33 kolejkach - pięć przed końcem sezonu - druga jest Roma z dorobkiem 75 pkt. Do prowadzącego Juventusu traci osiem, a o cztery wyprzedza Napoli, którego zawodnikami są Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Zespół Polaków w niedzielę wieczorem czeka wyjazdowa przeprawa z Interem Mediolan.Trudniejszy terminarz ma ekipa ze stolicy, która - poza derbami - spotka się jeszcze m.in. z Milanem i Juventusem oraz Chievo Werona i Genoą. Napoli, poza wizytą na San Siro, zagra z Cagliari, Torino, Fiorentiną i Sampdorią."Każdy mecz do końca sezonu będzie ważny dla układu tabeli. Jednak trzy punkty w najbliższym występie będą podwójnie cenne. Na szczęście czteropunktowa przewaga nad Napoli zapewnia nam pewien spokój i komfort" - dodał Totti.Lazio jest w tabeli czwarte, siedem punktów za Romą, w której Totti gra od 25 lat. W Serie A zadebiutował 28 marca 1993 roku. W 2001 roku wywalczył jedyny w karierze tytuł mistrza kraju, pięć lat później z reprezentacją triumfował na mundialu w Niemczech . Jego kolekcję uzupełniają po dwa sukcesy w Coppa Italia i krajowym Superpucharze. Gdyby nie odrzucił kilku lukratywnych propozycji, trofeów zdobyłby zapewne więcej, ale - jak sam podkreślił wielokrotnie - chciał pozostać wierny "wyborowi z dzieciństwa".Jego wizerunek widnieje na licznych muralach i plakatach w stolicy Włoch. Uwielbiają go kibice Romy, a sympatycy Lazio - szanują, mimo ostrych animozji między klubami.Totti strzelił w derbach 11 goli. Wiele z nich celebrował w specjalnie przygotowanych koszulkach, m.in. z napisem "Game Over", który zaprezentował po wygranej w maju 2015 roku. W styczniu 2017 uratował Romie remis (2:2), po jednym z dwóch trafień zrobił sobie... selfie na tle rozentuzjazmowanych kibiców ukochanego klubu. Jak mawiają oni, jest "wiecznym kapitanem" zespołu z Wiecznego Miasta. Opaskę po raz pierwszy założył w wieku zaledwie 22 lat.Dla upamiętnienia 25 lat występów w Romie firma produkująca buty piłkarskie przygotowała specjalny model "Król Rzymu" w kolorze złotym. Na imprezie promocyjnej jego wizerunek został zestawiony z siedmioma królami starożytnego Rzymu. "Nie mam z nimi nic wspólnego. Wolę być sądzony i osądzać" - podsumował Totti.