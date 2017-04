Ekstraklasa. Trener Wisły Kraków: Nie stać nas na luksus porażki

"Legia ma świetne początki. Trzeba ten okres meczu przetrwać" - podkreślił hiszpański szkoleniowiec podczas piątkowej konferencji prasowej w podkrakowskich Myślenicach.O stanie zdrowia jego piłkarzy powiedział: "Zmagamy się z typowymi, drobnymi urazami. Musimy poczekać do jutra, aby realnie ocenić czy ewentualnie kogoś zabraknie".Po podziale na grupy Wisła zajmuje w tabeli piąte miejsce z dorobkiem 22 punktów, zaś mistrz Polski jest wiceliderem (29 pkt). W pierwszej fazie rozgrywek "Biała Gwiazda" zremisowała u siebie z Legią 0:0, a w stolicy przegrała 0:1.Obrońca Arkadiusz Głowacki przyznał, że taki pojedynek jak z Legią, to wydarzenie dla każdego piłkarza. "Wierzę w to, że Warszawie będziemy potrafili pokazać się z lepszej strony niż podczas naszego poprzedniego spotkania".Szkoleniowiec wiślaków powiedział też, że "za nieoczekiwaną porażkę z Górnikiem Łęczna (1:3) odpowiadam ja jako trener. Taki mecz nie może się już powtórzyć".Mecz Legii Warszawa z Wisłą Kraków w niedzielę o godz. 18.