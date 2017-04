Marcin Bułka zdobył z Chelsea młodzieżowy Puchar Anglii!

W pierwszym spotkaniu w Manchesterze padł remis 1-1. W rewanżu na Stamford Bridge "The Blues" nie pozostawili jednak wątpliwości, kto jest lepszy - wygrali aż 5-1! Chelsea wygrała młodzieżowy Puchar Anglii po raz ósmy i czwarty z rzędu. Od 2010 roku Londyńczycy sięgali po to trofeum aż sześć razy!17-letni Bułka w finale siedział na ławce, w tym sezonie rozegrał zaledwie jedno ligowe spotkanie. Do Chelsea trafił w lipcu zeszłego roku po tym, jak odrzucił ofertę FC Barcelony. - Anglicy obserwowali Marcina od kilku miesięcy. Przyznam, że do końca negocjowałem także transfer do Barcelony, ale większą determinacją i lepszą ofertą wykazała się Chelsea Londyn. Istotnym czynnikiem była również wola samego zawodnika. Marcin marzy o grze w Premier League - powiedział dla Sport.pl Wiesław Wilczyński, honorowy prezes i właściciel warszawskiej akademii Barcelony.