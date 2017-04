Premier League. Manchester City może kończyć sezon bez Claudio Bravo

Bravo opuścił boisko w 79. minucie, a zastąpił go Willy Caballero. "Prawdopodobnie jego leczenie potrwa kilka tygodni. Nie wiem czy będzie w stanie zagrać jeszcze w tym sezonie" - powiedział trener "The Citizens" Josep Guardiola.W tabeli Premier League drużyna City zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 65 punktów, tracąc 13 do prowadzącej Chelsea Londyn, ale tylko jeden dzieli ją od Liverpoolu, który w tym momencie rozgrywek ma zapewnione miejsce w fazie grupowej Champions League. W niedzielę Manchester City podejmie Middlesbrough.