Transfery. Sevilla może pomóc Grzegorzowi Krychowiakowi!

O takiej możliwości wspomniał Jorge Sampaoli, trener hiszpańskiego zespołu. Latem to on zdecydował, że nie chce Krychowiaka w zespole. - Moim zdaniem to właśnie środkowy pomocnik narzuca styl gry każdej drużynie. To, jak ma ona grać. Defensywny pomocnik charakteryzujący się przecinaniem akcji, wielkim poświęceniem i sporą pracą, uniemożliwiłby nam bronienie się z piłką przy nodze. Dlatego potrzebowaliśmy zawodnika innego typu. Krychowiak to bardzo silny, waleczny i wartościowy piłkarz, z którego na pewno byśmy korzystali, gdyby z nami został, ale nie był dla nas priorytetem ze względu na system, jaki wdrożyliśmy w Sevilli - powiedział Sampaoli.Potem dodał, że "nie wyklucza jego wypożyczenia". - To piłkarz prezentujący klasę międzynarodową. Dzięki swojemu charakterowi mógłby poprawić pewne aspekty w grze i dopasować się do naszego projektu. Więcej na stronie "Sportowych Faktów". Krychowiakiem interesują się również włoskie kluby: Inter Mediolan oraz AS Roma, gdzie dyrektorem sportowym został Monchi. To on ściągał Polaka do Sevilli z Reims. Krychowiak jest w PSG dopiero piątym środkowym pomocnikiem, zagrał w zaledwie 11 z 34 meczów ligowych.