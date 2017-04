Premier League. "Bournemouth Echo": Przyszłość Artura Boruca wyjaśniona!

Według tej gazety kontrakt Polaka zostanie automatycznie przedłużony ze względu na zawartą w nim klauzulę, która wchodzi w życie po rozegraniu określonej liczby meczów.37-letni Boruc w tym sezonie zagrał w 32 meczach i zachował osiem czystych kont, "odgrywając główną rolę w zespole, który zdobył już 38 punktów". Były reprezentant Polski - niedawno zrezygnował z gry w kadrze - trafił do Bournemouth na zasadzie wolnego transferu w czerwcu 2015 roku z Southampton. Wcześniej był wypożyczony do zespołu "Wiśni", z którymi awansował z Championship do Premier League.Bournemouth jest niemal pewne utrzymania w Premier League. Na cztery kolejki przed końcem zajmuje 13 . miejsce z 38 pkt. Ma aż siedem punktów przewagi nad 18. Swansea, w którym gra Łukasz Fabiański.