Siatkówka. Rozgrywający reprezentacji Polski wzmocnił PGE Skrę Bełchatów

Grzegorz Łomacz karierę rozpoczął w klubie Olimp Ostrołęka , by na następne kilka lat związać się z zespołami z Warszawy. Późniejsze przenosiny do Jastrzębskiego Węgla i spędzone tam cztery lata otworzyły mu drogę do reprezentacji, w której gra od 2009 roku. O 2014 występował w Treflu Gdańsk , by później na trzy lata związać się z Cuprum Lubin . W barwach tego klubu jego kariera nabrała tempa, skutkując powołaniami do kadry i zyskaniem miana "etatowego" zawodnika biało-czerwonych. W swojej karierze zdobył brązowy i srebrny medal mistrzostw Polski. Z kadrą sięgnął po brąz Pucharu Świata w 2015 roku. Był czwartym zawodnikiem na swojej pozycji w minionym sezonie.Dotychczas kontrakty ze Skrą Bełchatów przedłużyli Mariusz Wlazły, Karol Kłos i Robert Milczarek. Bliski podpisania nowej umowy jest Bartosz Kurek, ale spekuluje się, że czeka na to do momentu, w którym klub ogłosi nowego trenera. Ponoć ma zostać również Artur Szalpuk, ale ten z kolei zrobi to po ostatecznym ruchu wspomnianego przyjmującego. Sprowadzenia Łomacza do Bełchatowa oznacza, że najprawdopodobniej Skra pożegna się z dotychczasowym podstawowym rozgrywającym, Nicolasem Uriarte. Niewykluczone, że zespół ten opuszczą również Mariusz Marcyniak i Jurij Gładyr. Wciąż nie wiadomo, kto na stanowisku trenerskim zastąpi Philippe'a Blain. Spekuluje się, że może to był Daniel Castelani.