Jakub Błaszczykowski odejdzie z Wolfsburga! Sensacyjna informacja Kickera

Transfer do Wolfsburga miał ożywić karierę Jakuba Błaszczykowskiego , ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Reprezentant Polski nie zawsze mieścił się w składzie "Wilków", a jeżeli grał to najczęściej na prawej stronie defensywy. W sezonie Polak zgromadził 27 występów, spisywał się więcej niż poprawnie, a jednak, władze klubu podjęły decyzję. Błaszczykowski latem będzie musiał szukać nowego klubu - informuje "Kicker".Wolfsburg zajmuje, w tym momencie, 14. miejsce w tabeli i o utrzymanie w Bundeslidze będzie musiał walczyć do ostatnich kolejek. Zespół Andriesa Jonkera ma tylko jeden punkt przewagi na miejsce dającym udział w barażach.O transferze Jakuba Błaszczykowskiego mówiło się już zimą. W mediach pojawiła się nawet informacja, że sprowadzeniem reprezentanta Polski zainteresowana jest Legia Warszawa . 31-letni skrzydłowy ostatecznie został w Niemczech , ale teraz znów pojawią się plotki i spekulacje.